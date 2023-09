Yina Calderón explotó y tiró dardo a Mateo Carvajal por “machista”; le sacó a relucir ruptura con Melina Ramírez

A pesar de que la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 había asegurado que se alejaría de las controversias y se concentraría en un cambio personal, esto no sucedió y recientemente se le vio lanzando crudas palabras en contra de otro influencer colombiano. La huilense utilizó su cuenta oficial de Instagram y explotó por un video que vio en compañía de su hermana.

Ambas colombianas no lo pensaron dos veces y arremetieron contra el deportista, asegurando que no estaban de acuerdo con unas actitudes que tuvo en este espacio de charla que se publicó en las plataformas digitales.

¿Qué le dijo Yina Calderón a Mateo Carvajal?

De acuerdo con lo que se vio en la cuenta de la influencer , el primer comentario que soltó estaba relacionado con WestCol, streamer colombiano, quien no le caía para nada bien y le fastidiaba mucho. La mujer fue clara en que este lugar se lo había arrebatado otro hombre, el cual consideraba un “machista”.

“No nos agrada WestCol, pero le acaban de quitar el puesto. Si antes el que nos causaba fastidio era WestCol, ya no es así, le ganaron”, dijo al inicio del clip.

En ese instante fue cuando destapó que se trataba de Mateo Carvajal, a quien en el pasado ya le había plasmado su descontento con una serie de publicaciones que hacía hablando de otras personas. Yina Calderón no se aguantó y lanzó duras palabras en contra del paisa, afirmando que trataba muy mal a su novia, Stephanie Ruiz.

“Empieza con la M y termina en Carvajal. Nos vimos la entrevista del proyecto de Camilo Pulgarín, que me parece muy bueno, con Mateo y la novia... si antes me parecía un pavasonso, ahora si es que yo digo qué h&%$ para esa novia, esa mujer tan divina, fin, glamurosa, hermosa y con semejante... ”, indicó en la historia.

“ Cómo trató a esa mujer en esa entrevista. O sea, cómo la trata (...) Literal, le dice a la vieja: ‘gracias a mí tienes números, yo te doy números, me tienes que comprar, porque gracias a mí tienes seguidores, ¿qué le pasa a esta mujer? A mí ningún man me habla así o le digo: ‘Vaya con sus hij%$# números para la mi$#%’ ”, agregó.

No obstante, para sorpresa de muchos, Yina Calderón no se contuvo y terminó sacando a relucir el tema de Melina Ramírez, quien terminó con Mateo Carvajal años atrás, cuando estaban esperando a su hijo Salvador Carvajal. La empresaria de fajas apuntó que ya entendía por qué todo había acabado entre ellos.

“Con razón Melina se fue de ahí, o sea, perdóname Mateo, yo no te conozco y opino porque se me da la gana, pero, ¿cómo vas a tratar así a esa mujer tan divina?”, mencionó, añadiendo: “Yo no sé esa niña qué hace con ese hombre, la verdad, ojalá esa niña reaccione”.