Yina Calderón mostró a su nuevo amor, tras apoyar a Petro en elecciones

La influenciadora y empresaria de fajas Yina Calderón ha sido una de las figuras públicas que más polémica causa por sus diversas manifestaciones a través de las redes sociales. Son varios los temas por los que la joven se ha convertido en tendencia y en los últimos días fue nombrada desde el ámbito de la política.

Una de las características que algunos le aplauden y otros no están de acuerdo es su manera de expresarse hacia los demás. Sin embargo, más allá de la forma en que se manifiesta, hace poco la creadora de contenido hizo pública su inclinación política por el candidato a la Presidencia Gustavo Petro; de hecho, apareció en una publicación en el perfil oficial de Instagram del movimiento político Colombia Humana.

Durante los comicios del domingo 29 de mayo, en que los resultados arrojaron que habrá una segunda vuelta de elecciones el próximo domingo 19 de junio, donde Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se disputarán la Presidencia, Yina apareció en redes. Cuenta que iba a ejercer su derecho al voto, pero lo que nadie esperaba era que más tarde también iba a mostrar a su “nuevo amor”.

La vida amorosa de la empresaria ha sido un foco de atención para los portales de entretenimiento y chismes, pues Calderón ha sido muy abierta con las parejas sentimentales que ha tenido hasta el punto de compartir con los cibernautas temas privados y experiencias de vida.

Todo quedó consignado por medio de historias de Instagram. La influenciadora aparece con su singular estilo de cabello colorido y dice que irá a votar: “Voy saliendo a votar y a depositar mi voto por Gustavo Petro. Ahorita les cuento cómo me fue… Yo no vine sola, me tocó votar en La Candelaria –localidad del sur de Bogotá–, entonces hay un trancón. Pero me traje a todo el combo –familiares– a votar (...) ‘Petrosky’ a la Presidencia”, expresa Calderón.

El día de la empresaria de fajas transcurría de manera tranquila, sus seguidores se enteraron de su voto y no hubo más revelaciones durante la tarde de las elecciones. Sin embargo, en horas de la noche nuevamente aparece la exprotagonista de novela, pero no abordando temas políticos, sino bailando, parecía que estaba de fiesta.

En la recopilación de los videos de esta red social, aparece Yina Calderón junto a un hombre bailando reguetón. Parecía que disfrutaba del momento, así que la mujer lo graba, pero de un momento para el otro prosigue a darle un beso.

Aunque hasta ahí queda el fragmento audiovisual y no hay más detalles, los seguidores y cibernautas se cuestionan sobre esta nueva persona que posiblemente podría ser el nuevo amor de Yina. No obstante, aún no hay declaraciones oficiales por parte de la creadora de contenido.

El perfil de la Chismosa News consignó las diferentes historias de Instagram de Calderón. Como suele pasar, algunos usuarios dijeron que quizá solo se trata de una estrategia de la joven para causar polémica.

A continuación, el video que muestra las declaraciones de Yina antes de ir a votar en las elecciones de la primera vuelta y, además, el momento en que aparece con un hombre al que besó:

Cabe señalar que días antes a las elecciones presidenciales de la primera vuelta, la influenciadora asistió al evento de lanzamiento de La política del amor, el documental que se estrenó en Bogotá y que muestra la vida y obra de Petro, tanto en la política, como en su vida personal y familiar.

“Estoy en el estreno. Invitada número one, primera fila, del documental del futuro presidente de Colombia: Gustavo Petro. Siempre he dicho que no conozco mucho de política, pero a mí ¿qué me gusta de Petro? Que su campaña apoya a los ‘influenciadores’, porque siento que, a veces, no somos valorados…”, dijo Calderón.