Yina Calderón responde a las críticas que recibe por su vestido en los Premios Ícono 2022

Yina Calderón es una conocida influencer que ha sido noticia recurrentemente. En las últimas semanas, la colombiana participó en los Premios Ícono 2022 celebrados en la ciudad de Medellín.

El evento es un proyecto de la industria musical que busca darles reconocimiento a los artistas más destacados de Twitter, Facebook, TikTok y YouTube que a través de sus carreras han impactado a otros. La ceremonia galardonó al Instagrammer del Año, a la Mejor Actriz Influencer 2022, a la Mejor Artista Musical Influencer 2022, entre otros.

En dicho evento, Yina Calderón se destacó por su particular vestimenta que fue criticada por algunos internautas. Así lo hizo saber la también DJ quien en una historia de su perfil de Instagram le respondió a una emisora que cuestionó su vestido.

De ante mano, cabe señalar que la hermana de la empresaria, Juliana, arremetió en sus redes diciendo: “A esto me refiero cuando la persona está vacía y sin nada de conocimiento. Mi hermana hizo su vestido con un amigo, teniendo todo el dinero para comprar costosos trajes en marcas reconocidas, ¡prefirió hacerlo ella! ¡Tenemos que aprender a ser humildes en la vida! Te amo, hermana.”

A lo anterior, Yina Calderón explicó en un video el por qué de su vestido: “¿Qué pienso acerca de lo que dijo una emisora, conocida como La Kalle? Nenés, ustedes por qué me tiran tan duro. Hay tres cosas acerca de los Premios Ícono y de cómo ir vestido”.

Yina Calderon - Foto: Instagram @yinacalderonoficialdj

La influencer aseguró que el código de vestimenta para la ceremonia era: “Uno, decía que podías ir ‘de gala’ o ‘loco y divertido’, obviamente me fui ‘loco y divertido’ y no era la única”, precisó.

También añadió: “Dos, ¿Yo qué culpa tengo? Había trajes más locos, deschavetados, más payasos que el mío. Pero el mío es el que llama la atención. ¿Yo qué culpa, nenés? ¿Yo qué culpa, ser la que siempre llama la atención?”.

Calderón aseguró que tenía el suficiente dinero para pagar un diseñador: “Como un payaso, no me importa. Después de que a mí me guste el traje, y a mí me gustó, porque tengo el dinero para un diseñador, pero no, lo hice con mucho amor con mi diseñador de Barranquilla”. La joven concluyó que no le importa lo que otros piensen de ella.

El último tatuaje de la exprotagonista de novela

En los últimos días, la también empresaria subió un video en donde se denota conmocionada por lo “crueles” que han sido sus críticos. En el video Yina, dice: “Ya estoy llorando. Pero no estoy llorando por el dolor, estoy diciendo que me ha tocado tan duro… y estoy llorando porque ustedes han sido muy crueles conmigo. Me ha tocado duro sola y ustedes saben que es así. Y este tatuaje va por ustedes”, dijo Calderón mientras tenía lágrimas en sus ojos.

Cabe destacar que mientras hacía su comentario en el fondo se escuchaba la canción ‘Te va a doler’ de Maelo Ruiz: “Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca”.

Y, en los últimos días, anunció en sus redes sociales los nuevos proyectos que prepara y como su vida ha tenido diferentes cambios este año: “estrenamos muchísimos cambios este mes tanto emocionales, cómo estético”.

“Los quiero mucho, estos días he trabajado en un proyecto muy emocionante para mí, muy importante en mis sueños y metas, ¡por eso he estado un poco perdida pero! Lo bueno se hace esperar! Esperemos a ver con qué saldré, jajaja, pendientes pues”, escribió en cuenta de Instagram.