“Una vez le dije ‘ya párela’”: mamá de Yina Calderón habló de las fiestas de su hija

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más polémicas de la farándula nacional. Luego de su aparición en el programa Protagonistas de novela, tomó fama a raíz de las cirugías que se ha realizado y de sus redes sociales, en que comparte más de una ocurrencia.

Recientemente, la mamá de Calderón, Merly Ome, habló con el programa de Caracol Televisión La red sobre las fiestas que hace su hija por las que más de una vez le han llamado la atención en el conjunto residencial donde vive.

Según cuenta la mamá de la influencer, empezó como algo muy tranquilo, pero luego todo se fue saliendo de control. “Me llegaba a decir: es que nos vamos para Medellín y era un sufrimiento”, dijo.

Luego, aseguró que más de una vez el personal de vigilancia le ha llamado para pedirle que le diga a su hija que detenga las fiestas. “He tenido que llegar al apartamento a sacarle gente porque la vigilancia me llama y me dice que Yina ya lleva tres días tomando”, confesó.

Además, aseguró que ha encontrado a su hija sin poderse levantar y ha tenido que pedirle que detenga tanta fiesta.

“Una vez llegué y le dije: ‘Ya, párela’. Ella me decía que era su apartamento, pero a mí no me importaba. Y es que la gente es abusiva, le cogen las tarjetas y salen en el carro a comprar más licor. Un día llegué y las chicas se estaban poniendo la ropa de ella”, dijo.

Ome también habló de las cirugías que se ha hecho su hija quien, en algún momento, aseguró que quería convertirse en una barbie humana.

“La primera cirugía la acompañamos su papá y yo, y me dijo que se iba a hacer una lipo y ponerse vitaminas en la cola. Nosotros escuchábamos a Yina gritando en el quirófano, pero la doctora decía que estaba bien, pero eran biopolímeros y ahí empezó el calvario”, dijo.

A pesar de las fiestas y las polémicas que ha protagonizado su hija, su mamá la defiende. “Yina no es una mala persona ni le hace mal a nadie, antes, ella genera empleo a más de 40 personas en la empresa y afuera también. De hecho a mí también me tiene un sueldo, me tiene apartamento y me está ayudando a construir mi finca, ella es buena persona y yo sí quiero que me convierta en abuela, así de pronto no me hace sufrir más”, concluyó.

Hace poco, la madre de Calderón también habló de los comentarios hechos por su hija en los que dijo que a su madre le gustaba consumir tusi.

En un video publicado por la mamá de la creadora de contenido se ve cómo, mientras almorzaban, la señora Ome confronta a su hija y le exige una explicación por sus declaraciones en redes sociales en las que afirmaba que ella consumía drogas: “Yo no fumo ni cigarrillo”, dijo muy segura la mamá de Yina Calderón en el video, mientras además decía que no conocía el tusi.

Luego de que su mamá aclarara que no consumía ninguna droga, Yina Calderón solamente pudo reírse y evitar el tema, dando entender a todos que las declaraciones de hace unos días eran solamente una broma de redes sociales y que la madre de la influenciadora realmente no consumía la droga que afirmó Calderón.

Ante la actitud que tomó su hija de burlarse y seguir haciendo chistes con las supuestas sustancias que consumía su madre, la señora Ome se disgustó bastante con su hija, por lo que se ve que le pide que la respete y le explica que hay cosas con las que no se debe hacer bromas.

La actitud de la creadora de contenido molestó a muchos usuarios de redes sociales, que le pidieron a Calderón que respetara a su mamá, mientras que otros afirmaban que la influenciadora “era capaz de difamar hasta de su propia madre”.