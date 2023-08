Yo me llamo | “¿A eso vino?”: tremendo agarrón entre Escola y Pipe Bueno

Desde hace algunas semanas se inició una nueva temporada del reality ‘Yo me llamo’, uno de los programas más famosos de la televisión colombiana y que mantiene pegado en sus televisores a las personas. Las particularidades de cada presentación y los cruces que tienen los jurados son algunos de los temas más comentados en redes sociales.

En el capítulo de este jueves 10 de agosto se vivió un fuerte agarrón entre el cantante Pipe Bueno y el maestro César Escola, quienes componen el jurado junto a Amparo Grisales.

La presentación del reguetonero fue el motivo de discordia entre Escola y Pipe Bueno. | Foto: YouTube: Yo me llamo

El tenso momento se registró durante la presentación del reguetonero Blessd, quien con el cabello azul e interpretando la canción Hace tiempo, intentó convencer a los jurados, pero terminó siendo el motivo de discordia entre dos de ellos, además de quedar eliminado.

La interpretación del artista generó opiniones encontradas entre el jurado, pues algunos consideraron que sí tenía gran parecido al cantante, especialmente en su forma física. Sin embargo, también hubo críticas en contra de la presentación, especialmente por parte de Escola.

“Me faltó esa forma de cantar matizada, como si fuera un secreto, él le mete acento como si fuera de Puerto Rico también. No, para mí hoy no te llamas Blessd”, dijo César Escola.

Las palabras de Escola, desataron una fuerte respuesta por parte de Pipe Bueno, que parece que no estuvo de acuerdo con las críticas y por eso contestó: “César tiene un problema con el reguetón (...) Siempre que sale un reguetonero dices que no”.

Acto seguido agregó a modo de pregunta: “Le puse verde porque se llama Blessd, ¿se parece o no se parece?”. Esto claramente generó la molestia de Escola, quien le pidió al cantante que pusiera “argumentos” para escoger a los participantes.

“No vuelva a hacer eso, su argumento para votar es que a mí no me gusta el reguetón, arme argumentos completos. ¿A eso vino?”, dijo. Por su parte, Pipe solo se limitó a reír, pero en su cara no ocultaba su molestia.

El jurado tuvo opiniones divididas frente a la presentación. | Foto: YouTube: Yo me llamo

No es el primer agarrón entre los dos

Esta no es la primera vez que Escola y Pipe Bueno tienen una fuerte discusión, ya que en el anterior episodio uno de los imitadores que cautivó la atención fue el que personificó al talentoso cantante mexicano Christian Nodal, quien se ha consolidado gracias a sus aclamados éxitos como Adiós amor, No te contaron mal y De los besos que te di, por mencionar solo algunos de sus temas más populares.

La representación de este icónico artista en ‘Yo me llamo’ agregó un toque de emoción y reconocimiento, resaltando la influencia duradera que Nodal ha tenido en la industria musical.

El maestro César Escola no escondió su cara de disgusto frente a la presentación. | Foto: YouTube: Yo me llamo

Sin embargo, su imitación no logró convencer a Pipe Bueno. “Al principio esa voz que tiene tan particular Nodal que es como ronca, es un gran cantante, en algún momento vi el color de él, aunque por ahí unas notas se me estaban desafinando, pero Christian tiene una particularidad a la hora de llegar a los coros un poco más agudos y ahí definitivamente te tocó ir a cantar con tu voz porque son notas altas porque para darlas con el cuerpo de la voz que tiene él es complicado y ahí no pudiste, no te llamas Christian Nodal”.

Por este comentario y al verse en la cuerda floja, el artista les pidió que lo dejaran interpretar otra canción, pero, inicialmente, Pipe se negó; no obstante, César Escola le dio otra oportunidad de volverlo a escuchar. “A mí me pasó que se te escuchó forzado en los agudos y se perdía el color, pero, sin embargo, cuando lo haces a capela se encuentra un poquito más, ahí me convenciste”, le dijo el argentino.

El hecho que Escola le hubiera dado otra oportunidad, hizo que Pipe Bueno se molestara y expresara su desacuerdo: “César, pero es que todos van a cantar es con música, no van a cantar a capela”. Inmediatamente, el maestro le respondió: “no me mire, mire al participante, no le debo plata”.