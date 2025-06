Yo me llamo Kany García expuso cruda realidad en su salud que la tiene afectada, por el odio de la gente: “Les pido que paren”

Kany García en 'Yo me llamo' | Foto: Caracol Televisión - Yo me llamo / Montaje SEMANA

Imitadora de Kany García en Yo me llamo habló de malestar de salud

“Me he tenido que retirar de redes porque me dio una dermatitis nerviosa por tanto odio de la gente. ¡Les pido que paren! Ustedes no me conocen. Revisen sus corazones", escribió María Ángel, la imitadora de la cantante puertorriqueña.