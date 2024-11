Uno de los mayores jugadores de este mercado es Dynatrace, que es el líder del Cuadrante Mágico de Observabilidad del año 2024, según Gartner. Fundada en 2005, esta multinacional de software y servicios de TI recientemente ocupó el puesto 105 en el Most Trusted Companies in América 2025 y el 206 en el Americas Best Companies 2024. Estos listados empresariales son elaborados por Forbes.