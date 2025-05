Como en la Fórmula 1: así se mueve el comercio electrónico de los emprendimientos colombianos

Pueyrredon es un hombre de analogías y en la Fórmula 1 descubrió una manera sencilla de explicar los retos del comercio digital. “ El nivel de profesionalismo, disciplina, persistencia y constancia que debe tener un emprendimiento si quiere ser eficiente, rentable y hacer que los canales digitales funcionen es equiparable con un piloto que desea llegar a la Fórmula 1 , que empieza de cero y sabe que para alcanzar el podio no solo debe ganar una carrera sino varias”, dijo.

Colombia, un mercado maduro

Andrés Zuluaga Vélez, VP of Sales at VTEX, plataforma global de comercio digital que ayuda a las marcas a llegarles a los clientes a través de diversos canales y a descubrir nuevas áreas de crecimiento, afirmó que “Colombia ha sido uno de los países que más ha madurado en la región, digitalizando los negocios y llevando muchas de las prácticas a canales ‘be to ce’”.