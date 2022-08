Comprar casa o vivir legalmente en Estados Unidos, una inversión fácil y rentable para los colombianos. Conozca por qué

Los colombianos están cada vez más interesados en comprar vivienda en los Estados Unidos, considerado uno de los mercados inmobiliarios más estables y exitosos del mundo. El año pasado fueron la segunda nacionalidad extranjera que más adquirió propiedades inmobiliarias en el sur de la Florida, con un 12 por ciento de participación. El primer lugar fue para los argentinos con el 13 por ciento. Hoy día los colombianos ocupan el primer lugar.

Una de las razones de este crecimiento es que comprar vivienda se ha convertido en una alternativa mucho más accesible en el país, gracias a las tasas de interés de los créditos hipotecarios que no superan el 6 por ciento efectivo anual. “Se trata de una muy buena opción para quién quiere dolarizar sus pesos y protegerse de la devaluación. La finca raíz en Estados Unidos es un muy buen negocio para los colombianos; obtener el crédito en USA es, incluso, muchas veces más fácil que en Colombia”, asegura Mauricio Ordoñez, fundador y CEO de Qkapital Group, una compañía experta en financiamiento para propiedades residenciales y comerciales en los Estados Unidos.

Qkapital Group, con oficinas principales en Miami y Houston y representación en Bogotá, acompaña a los clientes que sueñan con ser propietarios. “En la mayoría de los casos las inversiones se realizan para proteger el capital de las personas. Dada la situación económica y política fluctuante de los países latinoamericanos, los extranjeros optan por invertir en Estados Unidos, y sienten sus inversiones más seguras que en sus propios países. Con un porcentaje inicial sobre el valor total, más un préstamo hipotecario, podrán acceder a una propiedad que les permitirá salvaguardar la inversión original, lograr unos ahorros y apostar por un futuro mejor”, precisa Silvia Barreto Representante en Colombia de Qkapital Group.

Con un porcentaje inicial sobre el valor total, más un préstamo hipotecario, los colombianos pueden acceder a una propiedad que les permitirá salvaguardar la inversión original, lograr unos ahorros y apostar por un futuro mejor. - Foto: Getty Images

En su mayoría, los extranjeros que adquieren propiedades, especialmente en la Florida, buscan condominios (apartamentos en edificios) o casas. Se debe pagar entre el 25 y el 30 por ciento del valor de la propiedad como cuota inicial y el resto se hace a través de una hipoteca. La ganancia por el arriendo y su valorización es en dólares, así que es un excelente negocio, puntualiza Andrés Rivera, director de Qkapital Group Colombia.

Qkapital Group tiene acuerdos con 53 bancos y aunque están licenciados como corporación financiera, tienen acuerdos de corresponsabilidad con otras entidades, que son las que desembolsan los créditos.

“Muchos creen que deben ser millonarios para lograr este sueño y no es así. El proceso es sencillo: el analista va a pedir el 25 a 30 por ciento del valor de la propiedad como cuota inicial para comprar una casa o el 30 a 35 por ciento si es un apartamento; es decir, el banco en Estados Unidos financia entre el 75 al 65 por ciento del valor como en Colombia, pero el proceso aquí es más sencillo porque al no ser residente no se requiere la seguridad social o la declaración de renta, ni la documentación que se le solicita a un residente americano”, explica Ordoñez.

Y advierte que es justamente en esta etapa en donde ellos brindan su acompañamiento. “Le demostramos al banco que ese cliente extranjero latino tiene la capacidad suficiente para asumir esa deuda. No se mira datacrédito, por ejemplo, sino que efectivamente tenga los recursos a través de su trabajo o sus negocios. También se deben presentar el comprobante de ingresos y liquidez, los movimientos en cuentas bancarias, cartas de referencia y recibos de sueldo entre otros requisitos”, puntualiza.

Lo ideal es que la inversión supere los 290.000 dólares para tener acceso a tasas mucho más beneficiosas.

Beneficios de invertir

Desde Q Kapital Group la recomendación es que el crédito hipotecario no se solicite a título personal, sino que se use la figura de una empresa americana. Andrew Cuevas, abogado fundador y presidente de la firma legal Cuevas, García y Torres PA., con más de 25 años de experiencia asesorando a inversionistas en Latinoamérica y quien supervisa los departamentos legales de la firma en las áreas de práctica de Ley de Condominios y Asociaciones de Propietarios, Ley de Inmigración Comercial y transacciones de Ley de Bienes Raíces, de esa compañía, precisa que la clave es que la adquisición del bien inmueble se haga bajo la figura de una Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC).

Las razones son varias. Primero, hay que tener en cuenta que son muy fáciles de constituir porque los requisitos y costos son mínimos, y en pocos días ya tiene vida jurídica en el estado en donde se va a realizar la inversión inmobiliaria.

Este tipo de acciones jurídicas, completamente legales, permiten que exista una representación del extranjero comprador en los Estados Unidos, dando más certeza al banco de su existencia; también significa menos impuestos, pues permite descuentos a los que no tendría acceso una persona natural.

Y, además, protege el capital y facilita trámites, por ejemplo, en caso de fallecimiento, al evitar que los herederos tengan que pagar tributos y gastos legales por ser un bien de un comprador extranjero.

La visa de turista es suficiente para poder tener la capacidad de venir a Estados Unidos y conocer de primera mano su inversión. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Lo importante es asesorarse bien, tener claro qué debe y qué no debe hacer”, puntualiza el abogado Cuevas. “Estados Unidos es un país que garantiza la inversión y hay que aprovechar esos beneficios”, precisa.

Asesoría para los visados

Un aspecto determinante al decidir algún tipo de inversión o cambio de vida en los Estados Unidos es el visado. El abogado Cuevas explica que para adquirir un bien como extranjero y crear la empresa que respalde esa compra no se requiere ningún tipo de visa, no obstante, lo mejor es tener una.

“La de turista es suficiente para poder tener la capacidad de venir a Estados Unidos y poder ver y conocer de primera mano su inversión”, señala.

Sin embargo, hay muchas otras visas que permiten estar en ese país. Lo importante, advierte, es tener claro cuál es la que necesita y reunir los requisitos.

“Debido a que hay muchos tipos diferentes de visas, una persona que desee obtener una debe estar segura de que está aplicando bajo la categoría apropiada. También, es importante recordar que las visas vencen, y si una persona permanece en los Estados Unidos después de la fecha de vencimiento sin solicitar la renovación, puede estar en riesgo de deportación. Cualquiera que actualmente enfrente problemas legales debido a situaciones relacionadas con la visa puede desear discutir su caso con un abogado con experiencia en leyes de inmigración de los Estados Unidos”, asegura.

Un abogado, puntualiza, tiene la capacidad de saber cuál es el perfil para solicitarla, si es la de estudiante, inversionista, trabajador o turista. “No hacerlo a ciegas y asesorarse es fundamental”, advierte.

Para ampliar esta información, escriba a sbarreto@QKapital.com, aradvisors@QKapital.com y acuevas@cuevaslaw.com O al número celular en Colombia 3152440383.