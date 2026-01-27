Finanzas

Crédito Verde: mejores tasas y condiciones preferenciales. ¿Quiénes pueden solicitarlo?

Este producto financiero del Banco Agrario financia proyectos que promueven la conservación ambiental, la eficiencia energética, la adaptación al cambio climático y el turismo ecológico.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 8:59 p. m.
Banco Agrario desembolsa casi 1.000 millones de pesos en créditos verdes
Banco Agrario desembolsa casi 1.000 millones de pesos en créditos verdes Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Ahora más que nunca la sostenibilidad es un pilar fundamental para el desarrollo de Colombia. Y no es solo porque las iniciativas sostenibles ayudan a reducir la contaminación y el impacto que generan las industrias en el medio ambiente, sino porque garantizan la eficiencia y la productividad de los negocios. El Banco Agrario de Colombia está comprometido con esta causa y puso a disposición de sus clientes la línea Crédito Verde.

Este producto busca financiar proyectos que contribuyan con la sostenibilidad ambiental a partir de acciones enmarcadas en la conservación del medio ambiente y la mitigación y adaptación al cambio climático, generando condiciones favorables para las personas y las empresas que se sumen a estas iniciativas.

Microcrédito más barato: Banco Agrario lidera con las tasas más bajas del país

Tasas de interés especiales según el perfil de cada cliente, eficiencia en los procesos productivos y la contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático son algunas de las ventajas del Crédito Verde. Además del acceso a certificaciones ambientales y de calidad, la actualización tecnológica, el aumento en la productividad de las empresas y el mejoramiento del entorno laboral.

La cobertura del Banco Agrario es un gran valor agregado. Actualmente, la entidad tiene presencia en más de 1.000 municipios del país, cubriendo el 98 % del territorio nacional. Adicionalmente cuenta con tasas de crédito bastante competitivas frente al mercado: para el pequeño productor, de ingresos bajos, la tasa se encuentra en IBR + 5 %, y para el pequeño productor, en IBR + 5,9 %.

Contenido en colaboración

Las innovadoras técnicas de este cirujano plástico colombiano atraen pacientes de todo el mundo: así funcionan

Contenido en colaboración

Con tecnología y data, Renting Colombia ha reducido 23 por ciento los accidentes mortales en las vías

Contenido en colaboración

Conozca morros park 2, el nuevo lanzamiento inmobiliario en Cartagena

Contenido en colaboración

¿Por qué las Empresas Familiarmente Responsables están un paso adelante frente a los retos laborales de 2026?

Contenido en colaboración

Moneycon 2026: más de 6.000 personas y 120 expertos se reunieron para hablar del futuro del dinero en Colombia

Contenido en colaboración

Estos son los cambios urgentes que necesita la banca en Colombia: “El usuario está perdiendo tiempo y dinero”

Contenido en colaboración

Reputación empresarial: los nuevos riesgos que enfrentan las empresas

Finanzas

“En algún momento entendí que no quería hacer de todo”

Cápsulas

Fundación Bolívar Davivienda abre convocatoria nacional para fortalecer organizaciones sociales en 2026

Empresas

Asobancaria prende las alarmas por decreto que permitiría que operadores de servicios postales capten dinero

¿Cómo acceder a un Crédito Verde?

El Banco Agrario ha definido una serie de criterios, entre los que sobresalen:

  1. La implementación de sistemas silvopastoriles.
  2. La puesta en marcha de sistemas agroforestales y forestales con fines comerciales o de conservación.
  3. Las inversiones en infraestructura de almacenamiento, producción, acopio de agua, riego y drenajes (producción agrícola, pecuaria, piscícola y acuícola).

También podrán solicitar el Crédito Verde las personas que trabajan en la implementación de medidas para la preservación o restauración de las rondas hídricas; el desarrollo de nuevas inversiones en infraestructura de sistemas de manejo de vertimiento o reutilización de agua, y la implementación de sistemas o plantas de tratamiento de residuos para generar abonos orgánicos.

Líderes empresariales. Banco Agrario desembolsa casi 1.000 millones de pesos en créditos verdes

La línea también fue diseñada para financiar infraestructura nueva para la transformación de productos agropecuarios, post cosecha y almacenamiento (beneficiaderos de café, cacao, trapiches, entre otros), orientado al uso de nuevas tecnologías y la obtención de certificaciones ambientales.

El apoyo a la innovación es otra de sus apuestas estratégicas. Todas las personas que desarrollen inversión en infraestructura, maquinaria, equipo nuevos o implementación de sistemas de labranza sostenible y de conservación, apalancadas en el uso de nuevas tecnologías, también califican para el crédito. Al igual que los proyectos de inversión en infraestructura para la eficiencia energética y la implementación de proyectos generadores de energía a partir de Fuentes no Convencionales de Energía (FNCE).

Impulso al turismo

El Crédito Verde del Banco Agrario incluye el financiamiento de iniciativas de turismo. La primera está enfocada en el turismo rural y ecológico y en los negocios con impacto positivo; la segunda, en capitales de trabajo para negocios con certificaciones ambientales vigentes y de turismo rural.

Finalmente, desde la entidad precisaron que sus asesores especializados acompañan todo el proceso de estructuración del proyecto productivo y al productor durante la vigencia del crédito.

*Contenido elaborado con el apoyo del Banco Agrario de Colombia.

Más de Contenido en colaboración

Banco Agrario desembolsa casi 1.000 millones de pesos en créditos verdes

Crédito Verde: mejores tasas y condiciones preferenciales. ¿Quiénes pueden solicitarlo?

El cirujano plástico Hugo Aguilar Villa, uno de los más reconocidos de Colombia y el mundo.

Las innovadoras técnicas de este cirujano plástico colombiano atraen pacientes de todo el mundo: así funcionan

Mauricio Serna Lozano, gerente general de Renting Colombia

Con tecnología y data, Renting Colombia ha reducido 23 por ciento los accidentes mortales en las vías

Gracias a su diseño innovador y cercanía con el mar, mo | park 2 es hoy en día una gran alternativa de inversión en Cartagena.

Conozca morros park 2, el nuevo lanzamiento inmobiliario en Cartagena

Compensar - API

¿Por qué las Empresas Familiarmente Responsables están un paso adelante frente a los retos laborales de 2026?

Las conversaciones sobre inversión en tiempos de incertidumbre concentraron buena parte del interés de los asistentes.

Moneycon 2026: más de 6.000 personas y 120 expertos se reunieron para hablar del futuro del dinero en Colombia

Expertos advierten que el impuesto del 4x1.000 se ha convertido en un desincentivo permanente para la bancarización y la movilidad del dinero.

Estos son los cambios urgentes que necesita la banca en Colombia: “El usuario está perdiendo tiempo y dinero”

ECOAGROMINEROS

Reputación empresarial: los nuevos riesgos que enfrentan las empresas

Asociación Ecos

Seguridad privada en 2026: ¿por qué aumentarán las tarifas?

Marriott Barranquilla - API

Este hotel se convirtió en el nuevo referente de los eventos de lujo en Barranquilla