Crédito Verde: mejores tasas y condiciones preferenciales. ¿Quiénes pueden solicitarlo?

Ahora más que nunca la sostenibilidad es un pilar fundamental para el desarrollo de Colombia. Y no es solo porque las iniciativas sostenibles ayudan a reducir la contaminación y el impacto que generan las industrias en el medio ambiente, sino porque garantizan la eficiencia y la productividad de los negocios. El Banco Agrario de Colombia está comprometido con esta causa y puso a disposición de sus clientes la línea Crédito Verde.

Este producto busca financiar proyectos que contribuyan con la sostenibilidad ambiental a partir de acciones enmarcadas en la conservación del medio ambiente y la mitigación y adaptación al cambio climático, generando condiciones favorables para las personas y las empresas que se sumen a estas iniciativas.

Tasas de interés especiales según el perfil de cada cliente, eficiencia en los procesos productivos y la contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático son algunas de las ventajas del Crédito Verde. Además del acceso a certificaciones ambientales y de calidad, la actualización tecnológica, el aumento en la productividad de las empresas y el mejoramiento del entorno laboral.

La cobertura del Banco Agrario es un gran valor agregado. Actualmente, la entidad tiene presencia en más de 1.000 municipios del país, cubriendo el 98 % del territorio nacional. Adicionalmente cuenta con tasas de crédito bastante competitivas frente al mercado: para el pequeño productor, de ingresos bajos, la tasa se encuentra en IBR + 5 %, y para el pequeño productor, en IBR + 5,9 %.

¿Cómo acceder a un Crédito Verde?

El Banco Agrario ha definido una serie de criterios, entre los que sobresalen:

La implementación de sistemas silvopastoriles. La puesta en marcha de sistemas agroforestales y forestales con fines comerciales o de conservación. Las inversiones en infraestructura de almacenamiento, producción, acopio de agua, riego y drenajes (producción agrícola, pecuaria, piscícola y acuícola).

También podrán solicitar el Crédito Verde las personas que trabajan en la implementación de medidas para la preservación o restauración de las rondas hídricas; el desarrollo de nuevas inversiones en infraestructura de sistemas de manejo de vertimiento o reutilización de agua, y la implementación de sistemas o plantas de tratamiento de residuos para generar abonos orgánicos.

La línea también fue diseñada para financiar infraestructura nueva para la transformación de productos agropecuarios, post cosecha y almacenamiento (beneficiaderos de café, cacao, trapiches, entre otros), orientado al uso de nuevas tecnologías y la obtención de certificaciones ambientales.

El apoyo a la innovación es otra de sus apuestas estratégicas. Todas las personas que desarrollen inversión en infraestructura, maquinaria, equipo nuevos o implementación de sistemas de labranza sostenible y de conservación, apalancadas en el uso de nuevas tecnologías, también califican para el crédito. Al igual que los proyectos de inversión en infraestructura para la eficiencia energética y la implementación de proyectos generadores de energía a partir de Fuentes no Convencionales de Energía (FNCE).

Impulso al turismo

El Crédito Verde del Banco Agrario incluye el financiamiento de iniciativas de turismo. La primera está enfocada en el turismo rural y ecológico y en los negocios con impacto positivo; la segunda, en capitales de trabajo para negocios con certificaciones ambientales vigentes y de turismo rural.

Finalmente, desde la entidad precisaron que sus asesores especializados acompañan todo el proceso de estructuración del proyecto productivo y al productor durante la vigencia del crédito.

*Contenido elaborado con el apoyo del Banco Agrario de Colombia.