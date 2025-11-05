Deloitte Spanish Latin America recibe 14 premios por su liderazgo fiscal

Deloitte S-LATAM reafirma su liderazgo fiscal al recibir 14 premios en los ITR Americas Tax Awards 2025. Este reconocimiento internacional destaca el desempeño sobresaliente de Deloitte en asesoría fiscal, precios de transferencia, impuestos indirectos, cumplimiento tributario y tecnología fiscal, lo que consolida su posición como referente en América Latina y América del Norte.

ITR Americas Tax Awards es uno de los reconocimientos más prestigiosos en el ámbito fiscal a nivel global. Cada año celebran a las organizaciones que han demostrado un desempeño sobresaliente, liderazgo técnico y contribuciones significativas al desarrollo de la práctica tributaria. Este 2025, el negocio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Spanish Latin América fue reconocido en las líneas de servicios de Precios de Transferencia, Impuestos Indirectos y Asesoría Fiscal debido a que los equipos de profesionales han desarrollado estrategias efectivas para ayudar a las organizaciones con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Deloitte S-LATAM fue reconocida por su impacto fiscal en múltiples jurisdicciones, incluyendo México, Perú, Ecuador y Venezuela. Estos premios demuestran la capacidad de la firma para ofrecer asesoría especializada y estratégica en contextos locales y multinacionales al fortalecer el cumplimiento y la eficiencia operativa de sus clientes.

“Estos reconocimientos no hubieran sido posible sin el equipo de socios y profesionales y sin la confianza depositada por nuestros clientes. Este logro nos motiva a seguir esforzándonos y a continuar consolidándonos en el mercado regional”, asegura Diego Franco, socio líder de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte región Andina.

Estos reconocimientos son entregados después de un proceso de evaluación minucioso por un comité que incluye el equipo editorial e investigativo de la publicación europea ITR, un servicio global de noticias y análisis. Se realiza a través de pruebas escritas, entrevistas con clientes y la opinión de profesionales de la industria. Finalmente son reconocidas las organizaciones que alcanzaron logros significativos y contribuciones de mayor alcance al sector.

En un entorno donde la normativa fiscal evoluciona con rapidez y las decisiones estratégicas requieren alta precisión, los equipos multidisciplinarios de la firma han sido galardonados por su excelencia, lo que demuestra que son una fuente confiable para ir más allá del dato y entender el impacto real de cada normativa.

Ser reconocidos con el galardón de “Firma del Año en Asesoría Fiscal” en América resalta la excelencia con la que operamos regionalmente en Deloitte y nos motiva a continuar generando impactos que trasciendan en el ámbito tributario. “Este logro demuestra la capacidad que tenemos para anticiparnos a las tendencias y adaptar los servicios de cumplimiento, asesoramiento e implementación de impuestos a escala mundial para cada organización.” añade Diego Cubillos, socio líder de Impuestos para Deloitte en Colombia.