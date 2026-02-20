El Festival Ondas regresa al Parque Simón Bolívar con un segundo ciclo imperdible. Estos serán los artistas

Fueron tres noches memorables en el Parque Simón Bolívar. El Festival Ondas vivió su primer ciclo músical en Bogotá con una programación hecha a la medida de su público. El pasado fin de semana miles de personas vibraron al ritmo de la música urbana, el rock y la melodía sinfónica, con exponentes como Ivy Queen y The Cardigans. Y ahora, con un público aún más expectante, este festival se prepara para unos días inolvidables los próximos 19, 20 y 21 de febrero.

Ivy Queen, The Cardigans y mucha salsa: así sonará el nuevo Festival Ondas en Bogotá

Aunque la apertura de puertas tardó más tiempo de lo previsto el pasado viernes 13 de febrero, la energía y la emoción subieron en cuestión de segundos en cuanto el público entró al parque. La noche, encabezada por Ivy Queen y Villano Antillano, estuvo dedicada al urbano latino, lo que propuso un diálogo entre distintas generaciones del género.

La inauguración estuvo a cargo de Villano Antillano con una presentación llena de energía y sensualidad que conectó con el público. La cantante puertorriqueña aprovechó el escenario para manifestarse en contra de los asesinatos a las personas trans en Colombia, recordando el caso de Sara Millerey, asesinada en abril de 2025.

El Festival Ondas convocó a miles de personas en su primer ciclo. Foto: Mathew Valbuena

Ivy Queen presentó un repertorio más extendido que recorrió algunos de los momentos más representativos de su trayectoria, consolidada a lo largo de más de dos décadas. Su presencia fue recibida como un reconocimiento a su papel histórico dentro del reggaeton y a su influencia en la apertura de espacios para las mujeres en la escena urbana.

Debido a los contratiempos de ingreso durante la inauguración, la organización ofreció al público asistente del viernes la posibilidad de acceder a un día más del festival como compensación, señalando que todo se debió a contratiempos con el clima. “Queremos que vivan el festival como lo soñamos. Ondas apenas comienza y vamos a estar a la altura de lo que esperan”, indicaron en sus redes sociales.

Música para todos los gustos

El sábado el género cambió con la presentación de la banda sueca The Cardigans, que por primera vez estuvo en Colombia. El concierto se desarrolló en un ambiente más tranquilo y un público mayor al del día anterior vibró con un repertorio que combinó sus canciones más reconocidas con otros temas menos conocidos de su discografía.

Finalmente, el festival cerró su primer ciclo con ‘Encanto de Disney en concierto’, una propuesta sinfónica inspirada en la película Encanto, que convocó a un público familiar y amplió el espectro de audiencias del evento.

Grandes de la música llegaron hasta el festival para celebrar todos los géneros. Foto: Mathew Valbuena

A diferencia de las noches anteriores, la jornada dominical estuvo atravesada por una atmósfera más diurna y multigeneracional. Muchas familias ocuparon el parque para escuchar las canciones de la película interpretadas en vivo, en un formato que combinó música orquestal con proyecciones visuales.

Experiencias únicas

El diseño del espacio fue uno de los aspectos más destacados. Con un solo escenario por noche y un aforo limitado en comparación con otros festivales, Ondas propuso una vivencia menos fragmentada, zonas de descanso y una oferta gastronómica que le abrió la puerta a emprendedores e invitó al público a permanecer en el parque.

Por eso, tras el primer fin de semana, el Festival Ondas continuará su programación con una nueva serie de conciertos para convocar a un público diferente. La noche del 19 de febrero estará a cargo de Arde Bogotá y Silvestre y La Naranja, dos proyectos que representan el auge reciente del rock y el pop alternativo en español. Ambas agrupaciones llegan a Bogotá con una base de seguidores consolidada y una propuesta que dialoga con audiencias jóvenes.

El Festival Ondas tuvo espacios para recargar energías y disfrutar de los conciertos. Foto: Aleja Mar

El 20 de febrero, el componente urbano regresará con una noche encabezada por Justin Quiles y el productor colombiano Ovy on the Drums, quienes llevarán al escenario una propuesta más orientada a lo urbano y a los ritmos contemporáneos que dominan las listas de reproducción actuales.

El cierre del ciclo del primer Festival Ondas, el día 21 de febrero, estará a cargo de Jerry Rivera, una figura emblemática de la salsa romántica, cuya presentación apunta a convocar a generaciones distintas y a cerrar el festival con un tono más clásico y emocional.

Las entradas para estas jornadas están disponibles a través de la plataforma Fever, con precios que dependen del día y la localidad.

*Contenido elaborado con el apoyo del Festival Ondas.