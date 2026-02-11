Ivy Queen, The Cardigans y mucha salsa: así sonará el nuevo Festival Ondas en Bogotá

Bogotá se alista para vivir uno de los festivales más singulares en su historia. El Festival Ondas presentará por primera vez una propuesta de conciertos por ciclos que busca aumentar al máximo la cercanía entre los artistas y el público colombiano. Con un aforo de máximo 3.500 personas cada día y fechas independientes por artista, la capital bogotana sonará al compás de Ivy Queen, Villano Antillano, The Cardigans y Jerry Rivera, entre otros grandes exponentes. El primer ciclo irá del 13 al 15 de febrero y el segundo ciclo, del 19 al 21 de febrero.

Liderado por Last Tour América, una promotora con más de 20 años de experiencia en España y cinco años de operación en Colombia, el Festival Ondas se suma a una tendencia que replantea la forma de vivir la música en vivo en las ciudades. Su formato de ciclos propone una relación más pausada con la programación, en la que cada fecha se concibe como una función única y completa, permitiéndole al público elegir con mayor precisión a qué conciertos asistir.

Rock, salsa y reggaeton: así se vivirá el Festival Ondas, un evento que rompe el molde de los festivales masivos en Bogotá

Además, el aforo limitado, la programación escalonada y el montaje temporal apuntan a reducir la saturación habitual de los festivales masivos y a fortalecer la experiencia sonora.

Nicolás Ayala Ramírez, director del Festival Ondas, compartió detalles sobre el origen del proyecto, su relación con los festivales europeos; la curaduría artística que incluye a los mejores exponentes del reggaetón, el rock y la salsa; el manejo estratégico y sostenible del Parque Simón Bolívar, y las proyecciones del festival a futuro.

Es la primera vez que Bogotá vive un festival por ciclos, ¿cómo nació la idea?

NICOLÁS AYALA: Last Tour América lleva cinco años en Bogotá, pero tiene más de 20 años de experiencia en España, en donde lideramos seis o siete festivales. Son nuestro ADN. El Pirineo Sur, un festival por ciclos, es uno de ellos. Sucede en verano y el clima europeo ayuda mucho. Es un espacio fantástico al lado de los Pirineos, con una programación distinta cada día. Un día puedes tener a Rubén Blades con su big band, otro día a Bomba Estéreo y otro a Carlos Ares. Y en ese cambio está el gusto.

El Festival Ondas toma un poco de esa idea. La gente sabe que va a un lugar fantástico, a ver un concierto con mucha intimidad, comodidad y sin tanto agobio. Sentíamos que un evento así le hacía falta a la agenda de la ciudad. Queremos darle gusto a cada quien, entendiendo los gustos tan eclécticos que puede tener una ciudad como Bogotá. Es un espacio realmente distinto.

En esta primera edición, la curaduría musical va desde Ivy Queen, la reina del reggaetón, hasta grandes del rock británico como The Cardigans…

N.A.: Sí. Tiene que ver con entender los gustos tan eclécticos y diversos que puede tener la ciudad. Sabemos que aquí hay público de rock, salsero, vallenatero. Entonces lo que hicimos fue armar unos espacios para cada uno. Una noche dedicada a las divas del perreo, otra a los amantes de la salsa, y así. También queríamos una noche anglo, porque eso está en el sello de la compañía: traer artistas anglo que de pronto son inusuales. Pero hay una intención clara de responder a los gustos de la ciudad y de hacerlo diverso a propósito. No esperamos que la misma persona vaya a ver a Ivy Queen y a Jerry Rivera.

Nicolás Ayala, director del Festival Ondas. Foto: Festival Ondas

¿Qué esperan que pase con el Festival Ondas en la ciudad?

N.A.: Queremos que se vuelva un evento de ciudad, que esté en la agenda, que la gente lo espere cada febrero. No queremos crecer en aforo sino en número de fechas. Representar cada vez más la diversidad de gustos de Bogotá.

¿Cómo funcionará la boletería?

N.A.: La boletería se vende a través de la plataforma Fever, que es nuestra aliada de ticketing. Hay una página por cada show y tres localidades disponibles por show, en platea o gradería. La platea es para quien quiere estar saltando, muy cerca del artista. La gradería es para quien quiere tomárselo más tranquilo. No quedas lejos, en ningún caso estás a más de cuarenta metros del artista por cómo está dispuesto el escenario.Tú puedes ir el día que quieras. Normalmente uno ve la palabra festival y piensa que va a pagar un montón para ver muchos artistas y tal vez no le gusta ninguno. Aquí no. Aquí vas a un concierto completo de Ivy Queen y Villano Antillano o a un concierto completo de Jerry Rivera.

En el caso de Encanto, será la película con la banda sonora tocada en vivo por una orquesta sinfónica. Tú escoges qué te gusta más. También sacamos combos para quienes quieren ir más de un día, con un descuento especial.

¿Sí es posible generar una experiencia cercana en un espacio tan grande como el Parque Simón Bolívar?

N.A.: El Simón Bolívar fue el espacio que encontramos ideal, más que por la extensión, por la ubicación dentro de la ciudad y por estar rodeado de naturaleza. Aquí se han hecho eventos de todo tipo, pero este es distinto. Usamos un pedacito del parque al costado de la Avenida 60, así que entras y caminas unos metros y ya estás dentro del festival. El espacio está muy contenido: escenario, platea corta, graderías detrás y un área de experiencias con DJs. La idea es que camines poco, veas tu concierto, te tomes algo, escuches música y te vayas cuando quieras.

El festival también contará con otras experiencias…

N.A.: Efectivamente. Habrá una oferta gastronómica curada, una escena foodie bien representada, barra de bebidas, DJs para ambientar antes y después del show, zona de merch del festival y de los artistas, y emprendimientos locales con pines, chaquetas y otros productos. La idea es que la gente llegue temprano, se “parche”, disfrute y no tenga afán.

¿Habrá opciones de pago cashless?

N.A.: No habrá cashless en esta edición. Ir a Ondas no debe ser más incómodo que ir al teatro. Compras tu entrada, llegas, consumes y disfrutas. No quisimos ponerle un paso más al usuario en la primera edición. Tal vez el otro año.

¿Cuál será el plan de manejo para el impacto ambiental?

N.A.: Habrá separación de residuos desde la fuente, una empresa certificada de reciclaje, reducción de plásticos de un solo uso y lineamientos claros para respetar la flora y fauna del parque. No ocupamos grandes extensiones, el escenario es pequeño y la presión sonora es menor.

¿Cómo se imaginan el festival en el futuro?

N.A.: El próximo año nos imaginamos más fechas. Hay festivales como Noches del Botánico, en Madrid, que funcionan así, con muchas fechas, artistas distintos y un formato contenido. A cinco años nos imaginamos algo similar: más diversidad, más artistas queriendo estar en Ondas.

¿Y sueñan con traer a alguien en particular?

N.A.: A muchísimos artistas. A Luis Miguel haciendo varias fechas, Gojira, leyendas de la salsa como Willy Colón. También a artistas colombianos y bogotanos que hoy están creciendo y que en el futuro puedan ser headliners del festival.

*Contenido elaborado con el apoyo del Festival Ondas.