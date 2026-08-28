El futuro del derecho: innovación y criterio humano para transformar la práctica jurídica

El futuro de los servicios jurídicos ya es una realidad en Colombia. Para David Bedoya Goyes, socio director de ECIJA Colombia, la redacción de contratos y la búsqueda de información están dando paso a prácticas más estratégicas al interior de las firmas de abogados, en las que el análisis, el conocimiento especializado y la tecnología tienen un papel cada vez más relevante.

“ECIJA Colombia ha evolucionado desde una concepción de la tecnología como herramienta de apoyo hacia un modelo en el que la innovación forma parte del diseño mismo del servicio jurídico”, explicó. De esta forma, el abogado se libera de lo operativo para enfocarse en decisiones complejas, logrando una gestión preventiva y basada en datos.

Desde la llegada de la firma al país y, especialmente, con la implementación local de la práctica de Legal Tech, se han incorporado metodologías y buenas prácticas desarrolladas por la firma a nivel global y comenzado a diseñar soluciones para sus clientes locales. Este recorrido responde a su ADN innovador, reconocido internacionalmente por el Financial Times y por Chambers & Partners, que ubicó a la firma en Band 1 en Legal Transformation Consulting en su NewLaw Global Guide 2025.

“Esta visión implica entender primero el problema del cliente y, a partir de allí, determinar cómo combinar conocimiento jurídico, rediseño de procesos y tecnología para ofrecer una solución más eficiente, estratégica y confiable”, destacó Bedoya. La IA y la automatización se consolidan en el flujo de trabajo jurídico. No obstante, este despliegue exige un control ético y riguroso. Bedoya destaca que el éxito radica en una simbiosis responsable, pues “el equilibrio se logra mediante el principio de lawyer in the loop: integrar la tecnología en el proceso sin delegar en ella el juicio profesional”. De este modo, la tecnología automatiza tareas repetitivas de revisión contractual, pero la responsabilidad de evaluar riesgos éticos y reputacionales recae siempre en el profesional.

Rodrigo Uribe, socio tributario de la sede Barranquilla, y Ramón Arellano, socio fiduciario. Foto: Suministrada a SEMANA - API

La adopción de la IA también plantea desafíos en la formación de profesionales. Según Bedoya, “si la IA asume tareas que tradicionalmente contribuían al aprendizaje de los abogados junior, las firmas deberán crear nuevos mecanismos para desarrollar criterio jurídico, pensamiento crítico y comprensión del negocio”.

ECIJA se destaca al integrar el derecho con la consultoría en transformación digital adaptada a la realidad local. La propuesta de valor “combina tres capacidades que no siempre se encuentran integradas: conocimiento jurídico especializado, experiencia en transformación de procesos legales y acceso a soluciones tecnológicas desarrolladas y probadas en una red internacional”.

La firma entiende la innovación como una disciplina que demuestra resultados tangibles. El impacto se calcula mediante métricas. “Se mide por medio de indicadores como los tiempos de ciclo, la reducción de costos y reprocesos, la adopción efectiva por los usuarios, la calidad de la información, el nivel de automatización y la mejora en la gestión del riesgo”, expuso el directivo.

ECIJA Colombia SAS reportó ingresos por $11.807 millones en 2026, frente a $6.350 millones registrados en 2025, lo que representa un crecimiento cercano al 86 %, según indicó la organización que cuenta con 18 líneas de negocio y 11 socios.

*Contenido elaborado con el apoyo de ECIJA