El Valle del Cauca entra en la pelea por el turismo internacional de alto nivel

El turismo internacional que llega hoy a Colombia ya no se mueve únicamente por los destinos que durante años han concentrado la atención del mercado y a ese cambio decidió apostarle Jego Travel, una agencia que nació en 2022 con la idea de posicionar al Valle del Cauca para competir con experiencias turísticas diseñadas a la medida y bajo un concepto de exclusividad, enfocándose en atender a viajeros internacionales interesados en conocer el país más allá de Bogotá, Medellín o Cartagena.

Para su fundador, Jorge García, el punto de partida fue identificar un vacío en la forma como el Valle del Cauca se promocionaba en el mundo. “Las agencias piensan que no es un destino atractivo porque se desconoce qué hay para hacer”, explicó. Y esa percepción se tradujo durante años en una oferta limitada, pensada sobre todo para el turismo nacional y poco conectada con las expectativas de un viajero extranjero más exigente.

A partir de ese diagnóstico Jego Travel estructuró un portafolio de experiencias y circuitos con un valor agregado que genera una conexión entre los visitantes, el destino y la comunidad local. La noción de alto nivel, en este caso, no se asocia al lujo convencional, sino al diseño cuidadoso de cada experiencia, al servicio, y a la personalización de los itinerarios. “Son viajes inmersivos y a la medida que de verdad acercan al turista con el destino, con sus tradiciones y con las comunidades”, precisó García.

En Cali ese enfoque se ha traducido en tours inmersivos que amplían la mirada más conocida de la ciudad. La salsa sigue presente como uno de sus lenguajes culturales, aunque deja de ocupar el centro exclusivo del relato. A partir de ahí, la agencia integró propuestas gastronómicas de cocina de autor que reinterpretan la tradición vallecaucana, visitas a los lugares más emblemáticos de la ciudad, rutas de bares con sabores locales y espacios donde el baile se aprende como práctica cultural. El objetivo es que el visitante comprenda el contexto histórico y social que sostiene cada encuentro, más allá de su dimensión estética.

Los visitantes acceden a propuestas gastronómicas de cocina de autor. Foto: Jego Travel - API

Fuera de la capital del Valle del Cauca el portafolio se articula alrededor de productos que conectan paisajes, memoria y producción local. Uno de los más representativos e innovadores es la Ruta de la Caña de Azúcar, diseñada a partir del cultivo insignia del departamento. El recorrido incluye visitas a las tradicionales haciendas vallecaucanas, recorridos por trapiches artesanales, participación directa en la extracción del jugo de la caña, degustación de guarapo, trayectos en un tren cañero por los cañaduzales y un cierre con una cata de ron y una sesión de mixología con viche. “Todo tiene que ser muy sensorial”, señaló García al referirse a estas actividades pensadas en activar el aprendizaje y el conocimiento alrededor del territorio y su cultura.

El componente de naturaleza complementa esta oferta. El avistamiento de aves en zonas rurales cercanas a Cali se desarrolla con guías especializados que interpretan la biodiversidad del bosque húmedo tropical y ayudan a contextualizar el paisaje. A esto se suman recorridos náuticos en el lago Calima y visitas a Pueblos Patrimonio, como Guadalajara de Buga, donde los viajeros participan en la preparación del tradicional pandebono y se sumergen en su historia gastronómica.

¿De dónde vienen los turistas?

En los últimos dos años Jego Travel ha recibido turistas principalmente de Estados Unidos, Ecuador y Panamá, además de visitantes de República Dominicana, México y algunos grupos procedentes de Europa. Son, en su mayoría, familias y grupos de amigos entre 35 y 55 años, interesados en la cultura local. Los recorridos son privados y los grupos se mantienen en tamaños reducidos, una decisión que responde tanto a la personalización del servicio como a criterios operativos relacionados con su propuesta de valor.

Jego Travel creó un circuito turístico que conecta a los visitantes con el destino y la comunidad local. Foto: Jego Travel - API

La sostenibilidad atraviesa este modelo operativo. Jego Travel trabaja con proveedores que implementan prácticas ambientales y sociales verificables, desde alojamientos con enfoque en turismo regenerativo hasta compras a productores locales y la eliminación del uso de plásticos de un solo uso. Asimismo, la agencia avanza en la implementación de plataformas que facilitan reservas y pagos, y explora sistemas para medir la huella de carbono generada por los recorridos. El objetivo, precisó García, es integrar esa información como parte de la vivencia del viajero y avanzar en la articulación entre tecnología y sostenibilidad.

La participación en la Vitrina Turística de ANATO 2026 marca un punto relevante en este proceso: parte del equipo estará presente en las ruedas de negocios y la agencia fue seleccionada por ProColombia para operar uno de los viajes de familiarización del Colombia Travel Mart 2026, dirigido a agentes de viajes internacionales del mercado latinoamericano.

Desde Jego Travel aseguran que se trata de un escenario que permite proyectar su modelo en el mercado internacional y fortalecer la red de aliados dentro del sector.

*Contenido elaborado con apoyo de Jego Travel