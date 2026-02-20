Especial Turismo

El Valle del Cauca entra en la pelea por el turismo internacional de alto nivel

La agencia de viajes colombiana Jego Travel busca posicionar al departamento como un destino al nivel de los más reconocidos del país. Su participación en la Vitrina Turística de Anato 2026 ratifica el compromiso con el desarrollo del territorio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 5:00 p. m.
Los recorridos que ofrece Jego Travel son privados y los grupos reducidos para garantizar un servicio más personalizado.
Los recorridos que ofrece Jego Travel son privados y los grupos reducidos para garantizar un servicio más personalizado. Foto: Jego Travel - API

El turismo internacional que llega hoy a Colombia ya no se mueve únicamente por los destinos que durante años han concentrado la atención del mercado y a ese cambio decidió apostarle Jego Travel, una agencia que nació en 2022 con la idea de posicionar al Valle del Cauca para competir con experiencias turísticas diseñadas a la medida y bajo un concepto de exclusividad, enfocándose en atender a viajeros internacionales interesados en conocer el país más allá de Bogotá, Medellín o Cartagena.

Para su fundador, Jorge García, el punto de partida fue identificar un vacío en la forma como el Valle del Cauca se promocionaba en el mundo. “Las agencias piensan que no es un destino atractivo porque se desconoce qué hay para hacer”, explicó. Y esa percepción se tradujo durante años en una oferta limitada, pensada sobre todo para el turismo nacional y poco conectada con las expectativas de un viajero extranjero más exigente.

A partir de ese diagnóstico Jego Travel estructuró un portafolio de experiencias y circuitos con un valor agregado que genera una conexión entre los visitantes, el destino y la comunidad local. La noción de alto nivel, en este caso, no se asocia al lujo convencional, sino al diseño cuidadoso de cada experiencia, al servicio, y a la personalización de los itinerarios. “Son viajes inmersivos y a la medida que de verdad acercan al turista con el destino, con sus tradiciones y con las comunidades”, precisó García.

En Cali ese enfoque se ha traducido en tours inmersivos que amplían la mirada más conocida de la ciudad. La salsa sigue presente como uno de sus lenguajes culturales, aunque deja de ocupar el centro exclusivo del relato. A partir de ahí, la agencia integró propuestas gastronómicas de cocina de autor que reinterpretan la tradición vallecaucana, visitas a los lugares más emblemáticos de la ciudad, rutas de bares con sabores locales y espacios donde el baile se aprende como práctica cultural. El objetivo es que el visitante comprenda el contexto histórico y social que sostiene cada encuentro, más allá de su dimensión estética.

Contenido en colaboración

Turismo internacional crece 6 % y dispara el alquiler de vehículos en Colombia

Contenido en colaboración

Nuevo proyecto de apartamentos premium en el corazón del Eje Cafetero: “Esta oportunidad no se repite”

Contenido en colaboración

¿Cómo fortalecer el turismo en los territorios? Esta universidad colombiana diseñó la hoja de ruta

Contenido en colaboración

Antioquia le apuesta al turismo de naturaleza y conservación

Contenido en colaboración

Más de 371 millones de empleos generó el turismo en 2025. Estas son las perspectivas para la próxima década

Contenido en colaboración

¿Qué tienen en común el Caribe mexicano y el departamento de Córdoba?

Contenido en colaboración

Así se transforma el servicio de aseo en siete localidades de Bogotá: pedagogía, contenedores y soluciones innovadoras

Turismo

Los encantos del ‘balcón florido’ del Eje Cafetero, un pequeño paraíso de lindos paisajes que cada vez más turistas quieren visitar

Los visitantes acceden a propuestas gastronómicas de cocina de autor.
Los visitantes acceden a propuestas gastronómicas de cocina de autor. Foto: Jego Travel - API

Fuera de la capital del Valle del Cauca el portafolio se articula alrededor de productos que conectan paisajes, memoria y producción local. Uno de los más representativos e innovadores es la Ruta de la Caña de Azúcar, diseñada a partir del cultivo insignia del departamento. El recorrido incluye visitas a las tradicionales haciendas vallecaucanas, recorridos por trapiches artesanales, participación directa en la extracción del jugo de la caña, degustación de guarapo, trayectos en un tren cañero por los cañaduzales y un cierre con una cata de ron y una sesión de mixología con viche. “Todo tiene que ser muy sensorial”, señaló García al referirse a estas actividades pensadas en activar el aprendizaje y el conocimiento alrededor del territorio y su cultura.

El componente de naturaleza complementa esta oferta. El avistamiento de aves en zonas rurales cercanas a Cali se desarrolla con guías especializados que interpretan la biodiversidad del bosque húmedo tropical y ayudan a contextualizar el paisaje. A esto se suman recorridos náuticos en el lago Calima y visitas a Pueblos Patrimonio, como Guadalajara de Buga, donde los viajeros participan en la preparación del tradicional pandebono y se sumergen en su historia gastronómica.

¿De dónde vienen los turistas?

En los últimos dos años Jego Travel ha recibido turistas principalmente de Estados Unidos, Ecuador y Panamá, además de visitantes de República Dominicana, México y algunos grupos procedentes de Europa. Son, en su mayoría, familias y grupos de amigos entre 35 y 55 años, interesados en la cultura local. Los recorridos son privados y los grupos se mantienen en tamaños reducidos, una decisión que responde tanto a la personalización del servicio como a criterios operativos relacionados con su propuesta de valor.

Jego Travel creó un circuito turístico que conecta a los visitantes con el destino y la comunidad local.
Jego Travel creó un circuito turístico que conecta a los visitantes con el destino y la comunidad local. Foto: Jego Travel - API

La sostenibilidad atraviesa este modelo operativo. Jego Travel trabaja con proveedores que implementan prácticas ambientales y sociales verificables, desde alojamientos con enfoque en turismo regenerativo hasta compras a productores locales y la eliminación del uso de plásticos de un solo uso. Asimismo, la agencia avanza en la implementación de plataformas que facilitan reservas y pagos, y explora sistemas para medir la huella de carbono generada por los recorridos. El objetivo, precisó García, es integrar esa información como parte de la vivencia del viajero y avanzar en la articulación entre tecnología y sostenibilidad.

La participación en la Vitrina Turística de ANATO 2026 marca un punto relevante en este proceso: parte del equipo estará presente en las ruedas de negocios y la agencia fue seleccionada por ProColombia para operar uno de los viajes de familiarización del Colombia Travel Mart 2026, dirigido a agentes de viajes internacionales del mercado latinoamericano.

Desde Jego Travel aseguran que se trata de un escenario que permite proyectar su modelo en el mercado internacional y fortalecer la red de aliados dentro del sector.

*Contenido elaborado con apoyo de Jego Travel

VER MÁS

turismo

Más de Contenido en colaboración

Para muchos viajeros, la movilidad ya es parte del diseño del itinerario porque buscan decidir su ritmo, enlazar destinos y optimizar tiempos.

Turismo internacional crece 6 % y dispara el alquiler de vehículos en Colombia

El proyecto parte del respeto por esa esencia e incorpora un lenguaje contemporáneo sobrio y minimalista.

Nuevo proyecto de apartamentos premium en el corazón del Eje Cafetero: “Esta oportunidad no se repite”

La Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras número uno en Colombia y número dos en Latinoamérica, según el QS World University Rankings 2025, ofrece doctorado, maestrías, especializaciones y Journey Experience Education Design.

¿Cómo fortalecer el turismo en los territorios? Esta universidad colombiana diseñó la hoja de ruta

A través de los Laboratorios de turismo, las empresas que reciben acompañamiento se han especializado en actividades de bienestar para fortalecer su oferta turística.

Antioquia le apuesta al turismo de naturaleza y conservación

Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del World Travel & Tourism Council (WTTC).

Más de 371 millones de empleos generó el turismo en 2025. Estas son las perspectivas para la próxima década

Cenote Ik-Kil, ubicado en la península de Yucatán, México.

¿Qué tienen en común el Caribe mexicano y el departamento de Córdoba?

Promoambiental Distrito - API

Así se transforma el servicio de aseo en siete localidades de Bogotá: pedagogía, contenedores y soluciones innovadoras

Según explicaron desde la Unidad para las Víctimas, este resultado posiciona al Gobierno de Gustavo Petro como el que más indemnizaciones administrativas ha otorgado

Inversión histórica: más de 6,7 billones de pesos desembolsados para reparar a víctimas del conflicto

Daniel Gómez Gaviria es candidato al Senado con el número 25 por el Nuevo Liberalismo.

“Creo en la importancia de los mercados libres y la solidaridad social”: Daniel Gómez Gaviria, el economista que quiere llegar al Senado