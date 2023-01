HP presenta el portátil ideal para el trabajo híbrido

Durante la pandemia quedó en evidencia la efectividad de otras modalidades de trabajo como el remoto o híbrido, que finalmente muchas empresas decidieron adoptar de manera indefinida al comprobar que resultan positivas para la productividad y para el bienestar de sus colaboradores.

Según el estudio The Future of Work: Productive anywhere, realizado por la consultora multinacional Accenture a mediados de 2021, más del 80 por ciento de trabajadores considera que continuar con el trabajo híbrido es la mejor opción. El informe, para el que se consultó a 9.000 trabajadores en 11 países, también concluyó que uno de los pilares para mejorar la productividad no tiene que ver con el lugar de trabajo sino con las herramientas disponibles para ejecutarlo.

De hecho, a la pregunta de qué era lo que más prefería de trabajar en la oficina, la mayoría de los encuestados respondió que “el fácil acceso a la tecnología respecto a otros lugares”. Así, uno de los grandes retos para las organizaciones que se inclinaron por el trabajo híbrido es consolidar herramientas que permitan trabajar fácilmente a sus colaboradores desde cualquier entorno.

Y dentro de las herramientas indispensables está, por supuesto, el equipo portátil. Además de tener un diseño cómodo para usar en el hogar, la oficina o en cualquier lugar, debe contar con las especificaciones adecuadas de seguridad para proteger la información corporativa.

Esa, precisamente, fue la premisa del diseño del modelo HP ProBook 440 G8, que cuenta con un chasis compacto, ligero y fino con componentes de aluminio que facilita su transporte, y una batería de litio para jornadas extensas, gracias a una duración de hasta 12 horas y 45 minutos.

Además cuenta con una potente conectividad aún en entornos inalámbricos densos gracias al Wifi 5 y la posibilidad de utilizar alternativas como el puerto LAN, que facilitarán la tarea de conectarse a internet desde diferentes escenarios.

Por otro lado, como es común que los empleados tengan que conectarse frecuentemente a videoconferencias, este equipo cuenta con cámara y audio profesionales, potenciados con tecnología de reducción del ruido exterior.

En el apartado de seguridad es importante recalcar que el equipo incluye HP Wolf Security for Business, que protege la BIOS y todo el hardware. Toda la línea SURE cubre las diferentes capas de seguridad de los usuarios, por lo que es un complemento perfecto para el antivirus, de tal forma que las compañías puedan sentirse respaldadas en este aspecto.

Adicionalmente los colaboradores pueden evitar miradas indiscretas al hacer que la pantalla se vuelva oscura e ilegible desde los laterales, gracias a la característica opcional HP Sure View Gen3. Además, el usuario puede tener tranquilidad por su seguridad gracias a la cámara de privacidad HP integrada que bloquea la lente de la cámara.

El HP ProBook 440 G8 además cuenta con varios componentes sostenibles, pues está elaborado con materiales de bajo halógeno y certificaciones de rendimiento energético, como el GOLD EPEAT y Energy Star. Su cubierta es fabricada en aluminio reciclado, mientras que su teclado es elaborado con un 50 por ciento de plásticos posconsumo. Sin duda, es un equipo sustentable pero de larga durabilidad, diseñado para trabajar desde cualquier entorno.

Tecnología de gran experiencia

Estas son otras características que hacen que el HP ProBook 440 G8 entregue una gran experiencia de uso:

Teclado rediseñado con teclas de goma para generar una sensación consistente y una escritura extremadamente silenciosa.

Pantalla de 14 pulgadas, con opción de alto brillo, que ocupa el 87 por ciento del cuerpo del equipo.

Cuenta con la función Connected Modern Standby, que permite salir del modo espera muy rápidamente, algo que se potencia con el sensor de huellas con tecnología match-on.

*Contenido elaborado con el apoyo de HP.