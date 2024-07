Innovar, reinventar y sostener: la clave del éxito de Mario Hernández en tiempos difíciles

M.H.: Que el país lo construimos todos nosotros, que tenemos que trabajar, generar empleo, tratar bien a la gente y ser constantes. Además, tenemos que subir el ingreso per cápita, pues si la gente no tiene plata no hay consumo, no hay impuestos, no hay vías, no hay educación, no hay nada. Eso lo construimos todos. También quiero invitar a las personas y a los empresarios a participar más, pues a veces solo cuidamos nuestro pedacito y eso no puede ser, tenemos que pensar en la comunidad. Por eso es que también hay que votar en las elecciones.