La importante inversión de MinEducación, con el apoyo de Findeter, para renovar 10 sedes educativas en los territorios más olvidados

En los municipios de La Tola y Mosquera, en Nariño; Teorama, en Norte de Santander, y San José del Guaviare, en Guaviare, fueron entregadas diez sedes educativas completamente mejoradas gracias a una importante inversión del Ministerio de Educación y la asistencia técnica de Findeter. Las obras representan una inversión superior a los 2.727 millones de pesos y buscan transformar de manera directa la vida escolar de 571 estudiantes.

En La Tola se entregaron las sedes El Secadero, Poija, Centro Educativo Las Torres, El Pueblito y Nerete, y en Mosquera, la sede principal de la Institución Educativa Agropecuaria Cocal de los Payanes. Allí, las inversiones, que van desde los 171 millones de pesos hasta los 526 millones de pesos, permitieron recuperar aulas, techos, redes eléctricas, baterías sanitarias y espacios comunes que llevaban años deteriorados. Para las familias, ver estas escuelas renovadas significa volver a confiar en que sus hijos pueden aprender en condiciones dignas y seguras.

Sede de Jabonera, escuela beneficiada gracias a la alianza de MinEducación y Findeter. Foto: Findeter - API

Por su parte, en Teorama, la entrega de las sedes Margarita y Jabonera le devolvió la esperanza a estudiantes y docentes que, en medio de las complejidades del Catatumbo, encuentran en su escuela un refugio. Con estas obras, los niños y jóvenes de la zona por fin cuentan con espacios iluminados, seguros y listos para estudiar sin miedo.

Así mismo la inversión llegó hasta San José del Guaviare. En la capital del departamento, la comunidad recibió los mejoramientos de la sede principal de la Institución Educativa Charras y la Institución Educativa El Retiro, lo que ahora les permitirá contar con espacios adecuados para el aprendizaje.

Sede de Charras, una de las escuelas beneficiadas por la alianza de MinEducación y Findeter. Foto: Findeter - API

Para el Ministerio de Educación, “estas entregas demuestran que el Gobierno del Cambio está llegando a los lugares donde históricamente la presencia del Estado fue insuficiente”, explicaron desde la cartera.

Así, esta jornada “reafirma el compromiso del Gobierno de Gustavo Petro de cerrar las brechas en infraestructura educativa rural”, garantizando que la educación sea un derecho real para cada uno de los 571 estudiantes que hoy estrenan escuela en La Tola, Mosquera, Teorama y San José del Guaviare.

