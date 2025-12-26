Inversión

La importante inversión de MinEducación, con el apoyo de Findeter, para renovar 10 sedes educativas en los territorios más olvidados

Son 571 estudiantes los que se benefician con esta jornada de entrega de obras en territorios que durante años reclamaron mayor presencia del Estado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 8:34 p. m.
571 estudiantes se beneficiarán de la jornada de entrega de obras en territorios históricamente olvidados.
571 estudiantes se beneficiarán de la jornada de entrega de obras en territorios históricamente olvidados. Foto: Getty Images

En los municipios de La Tola y Mosquera, en Nariño; Teorama, en Norte de Santander, y San José del Guaviare, en Guaviare, fueron entregadas diez sedes educativas completamente mejoradas gracias a una importante inversión del Ministerio de Educación y la asistencia técnica de Findeter. Las obras representan una inversión superior a los 2.727 millones de pesos y buscan transformar de manera directa la vida escolar de 571 estudiantes.

MinVivienda y Findeter, la alianza que llevó agua potable a 86 comunidades wayúu en La Guajira

En La Tola se entregaron las sedes El Secadero, Poija, Centro Educativo Las Torres, El Pueblito y Nerete, y en Mosquera, la sede principal de la Institución Educativa Agropecuaria Cocal de los Payanes. Allí, las inversiones, que van desde los 171 millones de pesos hasta los 526 millones de pesos, permitieron recuperar aulas, techos, redes eléctricas, baterías sanitarias y espacios comunes que llevaban años deteriorados. Para las familias, ver estas escuelas renovadas significa volver a confiar en que sus hijos pueden aprender en condiciones dignas y seguras.

Sede de Jabonera, escuela beneficiada gracias a la alianza de MinEducación y Findeter.
Sede de Jabonera, escuela beneficiada gracias a la alianza de MinEducación y Findeter. Foto: Findeter - API

Por su parte, en Teorama, la entrega de las sedes Margarita y Jabonera le devolvió la esperanza a estudiantes y docentes que, en medio de las complejidades del Catatumbo, encuentran en su escuela un refugio. Con estas obras, los niños y jóvenes de la zona por fin cuentan con espacios iluminados, seguros y listos para estudiar sin miedo.

Así mismo la inversión llegó hasta San José del Guaviare. En la capital del departamento, la comunidad recibió los mejoramientos de la sede principal de la Institución Educativa Charras y la Institución Educativa El Retiro, lo que ahora les permitirá contar con espacios adecuados para el aprendizaje.

Contenido en colaboración

Ely Café llega al Centro Histórico de Cartagena y consolida su expansión en la ciudad

Contenido en colaboración

SEMANA consolida su transformación como plataforma de contenidos y experiencias

Contenido en colaboración

Comunidad Musas: mujeres que transforman las empresas desde el liderazgo consciente

Contenido en colaboración

¿Cómo mejorar los resultados comerciales de las empresas? La clave está en la prospección B2B

Contenido en colaboración

Con la estrategía ‘Cali no es un cenicero’, la ciudad avanza en la correcta disposición de colillas de cigarrillo

Contenido en colaboración

NAIO Palomino: inversión fraccionada en un destino que combina lujo, naturaleza y comunidad

Contenido en colaboración

Fitch Ratings asciende a positiva la perspectiva a largo plazo de FGA Fondo de Garantías

Mejor Colombia

Cuando invertir no basta: los retos de la inversión social privada en Colombia

Mejor Colombia

Aunque se contrae, la inversión privada sigue fortaleciendo el desarrollo local: “Es más significativa donde el Estado es débil”

Empresas

Reconocida empresa colombiana logró una importante negociación por 24 millones de dólares; ¿de qué se trata?"

Sede de Charras, una de las escuelas beneficiadas por la alianza de MinEducación y Findeter.
Sede de Charras, una de las escuelas beneficiadas por la alianza de MinEducación y Findeter. Foto: Findeter - API

Para el Ministerio de Educación, “estas entregas demuestran que el Gobierno del Cambio está llegando a los lugares donde históricamente la presencia del Estado fue insuficiente”, explicaron desde la cartera.

Tecnología para cerrar brechas: Findeter entrega 760 tabletas a estudiantes de zonas rurales de Caquetá

Así, esta jornada “reafirma el compromiso del Gobierno de Gustavo Petro de cerrar las brechas en infraestructura educativa rural”, garantizando que la educación sea un derecho real para cada uno de los 571 estudiantes que hoy estrenan escuela en La Tola, Mosquera, Teorama y San José del Guaviare.

*Contenido elaborado con el apoyo de Findeter.

VER MÁS

Inversión

Mas de Contenido en colaboración

Ely Café - API

Ely Café llega al Centro Histórico de Cartagena y consolida su expansión en la ciudad

Tras más de cuatro décadas como referente del periodismo nacional, la revista ha evolucionado hacia una plataforma integral de contenidos que combina información, formatos digitales, experiencias presenciales y nuevas narrativas para responder a los cambios culturales y de consumo de las audiencias.

SEMANA consolida su transformación como plataforma de contenidos y experiencias

.

La importante inversión de MinEducación, con el apoyo de Findeter, para renovar 10 sedes educativas en los territorios más olvidados

Alejandra Torres, CEO y fundadora de la Academia Musas en un encuentro de Musas Emprende.

Comunidad Musas: mujeres que transforman las empresas desde el liderazgo consciente

La prospección es un asunto estratégico, pues más que buscar nuevos contactos, se trata de alimentar el embudo de ventas con oportunidades reales y calificadas.

¿Cómo mejorar los resultados comerciales de las empresas? La clave está en la prospección B2B

En Cali se retiraron, durante cinco meses, 28.000 colillas de cigarrillo con el plan 'Cali No es un Cenicero'

Con la estrategía ‘Cali no es un cenicero’, la ciudad avanza en la correcta disposición de colillas de cigarrillo

El proyecto Naio se posiciona como una alternativa de inversión en un destino de alto potencial.

NAIO Palomino: inversión fraccionada en un destino que combina lujo, naturaleza y comunidad

David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías

Fitch Ratings asciende a positiva la perspectiva a largo plazo de FGA Fondo de Garantías

El Grupo Altum no solo presta servicios: los convierte en sistemas de información.

Grupo Altum: la multinacional colombiana que convirtió los servicios en una estrategia empresarial

Casa Lolita - API

Casa Lolita: de proyecto cultural a un escenario único para eventos en el corazón de Bogotá