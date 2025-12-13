Líderes empresariales. Gerente general de Autogermana reivindica el valor de equivocarse para alcanzar el éxito

Con 43 años de historia, Autogermana (importador oficial de BMW, MINI y BMW Motorrad) se ha consolidado como una marca líder en el segmento premium de vehículos. Y ese resultado no es casualidad. Según Andrés Fuse, gerente general de la compañía, en el interior de la organización prima un modelo de liderazgo participativo donde la opinión de los colaboradores es valiosa.

¿Cómo se está comportando el mercado automotor?

ANDRÉS FUSE: Vemos el mercado con optimismo. A pesar de que 2022 fue un año crítico, en 2023 empezó la recuperación. Y aunque todavía estamos lejos de años récord como 2011 y 2014, año en el que se vendieron 326.000 carros en el mercado colombiano, si comparamos los diez meses acumulados de 2025 versus el mismo periodo de 2024, hay un crecimiento del 30 por ciento. Esperamos que al finalizar el 2025 estemos entre 230.000 y 250.000 carros vendidos.

Eso quiere decir que hay una reactivación del sector…

A.F.: Definitivamente el mercado está retomando el ritmo de crecimiento. Y eso podría explicarse porque el consumo de los hogares viene aumentando, impulsado por las opciones de financiación y la necesidad creciente de moverse, pues el transporte público no siempre resulta la opción más práctica. A eso se suma que la innovación también ha acercado los vehículos a los consumidores, pues tenemos vehículos eléctricos con o sin aranceles, con impuestos diferenciados, lo que ha abierto la posibilidad de que la gente pueda pensar en moverse de manera sostenible.

¿Qué peso tiene el segmento de motocicletas?

A.F.: A diferencia de lo que pasa con los carros, con las motos estamos en los mejores años. Si este año esperamos que se vendan unas 250.000 unidades de vehículos en el mercado colombiano, ya en 2025 alcanzamos el millón de motos vendidas en el país. Esa perspectiva ha generado una dinámica muy positiva para Autogermana, a pesar de que en nuestro caso se habla más de motos recreativas que de transporte.

¿Qué tanto ha cambiado el chip en los consumidores hacia una movilidad sostenible?

A.F.: Mucho. Hoy, más que nunca, las personas son conscientes de su impacto sobre el medioambiente, y sin duda eso ha hecho que las decisiones de compra cambien. En el caso de Colombia, en 2014 fuimos de los primeros en pensar en la movilidad sostenible, y empezamos a adaptar nuestra oferta para cumplir las expectativas del mercado, pues entendimos que sí hay un cambio en las tendencias. Ese comportamiento también se debe a los incentivos para los vehículos de tecnologías limpias, como beneficios arancelarios, impuestos más bajos y uso sin pico y placa. Hoy, más del 60 por ciento de nuestro portafolio está compuesto por vehículos híbridos o con algún tipo de electrificación, y esa misma relación se presenta en las ventas en comparación con los modelos de combustión.

¿En algún momento solo habrá modelos con tecnologías limpias?

A.F.: Eso sería lo ideal. Hace un tiempo se establecieron metas que hablaban de que para 2030 solo produciríamos vehículos eléctricos. Sin embargo, la realidad muestra que hay barreras estructurales para cumplir esos objetivos. Las marcas han empezado a demorar esa implementación porque, entre otras razones, hay dificultades con la infraestructura. Como están las cosas actualmente, no hay cama pa’ tanta gente… no hay carga para tantos vehículos. En Colombia tenemos edificios y barrios donde no se permite instalar más cargadores eléctricos de carros porque ya se copó la capacidad de la zona. Esta ineficiencia también se ve en países nórdicos o en zonas con estaciones donde el frío invernal dificulta la carga.

¿Qué hace el sector para superar ese problema?

A.F.: Además de las infraestructuras de carga que se vienen desarrollando a nivel público y privado, desde la industria se viene impulsando el desarrollo de combustibles limpios y sintéticos que tienen menos emisiones, y también motores de combustión más eficientes. La meta de que todos los carros fueran eléctricos se está reemplazando por ideas más realistas donde otras tecnologías ocupan un lugar relevante en el mercado.

¿Y en el caso de Autogermana?

A.F.: La electrificación se mantiene como un tema importante para la marca, y eso viene acompañado de inversión en infraestructura. Por eso, hace un tiempo arrancamos con la instalación de cargadores públicos. Hoy tenemos 34 estaciones de carga en diferentes ciudades y en puntos intermedios para brindar mayor autonomía. Además, todos los carros que entregamos traen cargadores para la casa u ocasionales. La infraestructura va a seguir desarrollándose porque los eléctricos son una alternativa sostenible que todavía tiene un campo de crecimiento dentro del mercado. Y a nivel de marca también hay avances. Las personas pueden encontrar el mismo modelo a combustión o ciento por ciento con tecnologías limpias. También vehículos con un consumo más eficiente que recorren la misma cantidad de kilómetros emitiendo menos gases.

¿Cómo lee la coyuntura económica y política?

A.F.: Es un tema que por supuesto analizamos constantemente. Sin embargo, gran parte de la producción de nuestros vehículos está en Estados Unidos y Europa, así que cualquier incremento de aranceles o cambios en las políticas comerciales tendrán un impacto fuerte para nosotros y los consumidores.

¿Cuál considera que es su principal reto como gerente general de la compañía?

A.F.: En Autogermana, tenemos una hoja de ruta clara y un paquete de valores que definen cómo nos comportamos y cómo tomamos decisiones. Sin embargo, como lider, para mí es importante buscar y aprovechar todo el conocimiento que hay en la compañía. Desde asesores comerciales hasta técnicos, todos tienen información valiosa que se tiene en cuenta. Además, como líder soy consciente de que si no nos equivocamos es porque no lo estamos intentando. En un mercado y entorno tan competitivo y tan innovador tenemos que forzarnos a equivocarnos, porque eso significa que estamos trabajando arduamente en innovar, en probar.

El capital humano es clave para la empresa…