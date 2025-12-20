¿Por qué regalar una bicicleta puede convertirse en un recuerdo para toda la vida?

Ya sea para sorprender a un niño en Navidad, contar con una opción de movilidad cómoda y sostenible o practicar ejercicio de manera más profesional, GW ha desarrollado un amplio catálogo de bicicletas para quienes buscan bienestar, experiencias saludables y un mayor contacto con la naturaleza. Además, esta marca cuenta con precios asequibles y hechos a la medida de las necesidades.

¿Por qué la maquinaria deportiva es el regalo perfecto para esta navidad?

María Cecilia Cardona, jefe de trade marketing de GW, aseguró que el propósito de la marca siempre ha sido el mismo: ofrecer experiencias que permitan disfrutar las bicicletas y mejorar la calidad de vida. “En GW queremos que todas las personas puedan acceder a una bicicleta a un precio asequible, con una muy buena tecnología”, precisó.

Para GW es motivo de orgullo contar con el portafolio más completo de bicicletas del país, una labor que han logrado gracias a un constante proceso de reinvención. Pensar en las necesidades de los usuarios y desarrollar diferentes tipos de bicicletas han sido dos tareas cruciales: desde los modelos más básicos, como las indoor, altamente atractivas para los niños, hasta los modelos con canasta, muñecos, iluminación o las bicicletas élite hechas de magnesio.

Una de las más ganadoras ha sido la GW Monkey, una bicicleta con cuadro de aluminio, rin 29 y 21 velocidades. Aunque es sencilla, este producto ha impulsado la masificación del ciclismo en el país. “Todos estos detalles hacen que las personas sientan una gran conexión con las bicis, y que sea muy atractivo y emocionante recibirlas como regalo”, indicó Cardona. La vocera también destacó modelos como la Volcano de Gravel o la Mamba de Montaña, e insistió en lo importante que es tener en cuenta factores “como la edad, la estatura, el tamaño o el uso que tendrá a la hora de elegir”.

En el caso de los niños, por ejemplo, la bicicleta se ha convertido en un regalo indispensable, sobre todo por su capacidad para crear recuerdos e impactarlos de por vida. “Aprender a pedalear junto con los papás es todo un logro para los niños, lo que genera una conexión emocional muy grande”, explicó Cardona. Resaltó que “la tecnología es una excelente herramienta, pero es incapaz de establecer esa conexión emocional”.

Seguridad a toda costa

Los estudios lo han comprobado. Hay evidencia de que montar bicicleta permite desarrollar una serie de capacidades motrices que fortalecen habilidades cognitivas. Y es por ello que la seguridad al montarla es fundamental. Desde GW explicaron que la marca, además de sus bicis, ha construido un portafolio que incluye cascos, zapatillas, ropa, guantes, gafas, herramientas y luces traseras.

“Nuestra prioridad siempre será la seguridad. El tema de los accidentes de los ciclistas es algo que nos sigue doliendo como compañía, porque amamos el ciclismo y queremos que la gente pueda estar tranquila en la vía”, recalcó Cardona. Agregó que todos sus productos cumplen con los más altos estándares de seguridad y a precios muy competitivos.

Finalmente, Cardona explicó que el impulso de GW se ha sostenido en el mercado gracias al “muy interesante incremento” de sus ventas. Este éxito los motiva a seguir innovando y desarrollando productos confiables, con excelente diseño y asequibles para los colombianos. “GW es una marca en la que puedes encontrar de todo y que tiene presencia en todo el país, a través de tiendas de aliados que han crecido de la mano de nuestra compañía. Con nosotros pueden encontrar una gran variedad de opciones para regalar en esta Navidad y en cualquier época del año”, concluyó.