Orgullosamente colombiano: así lograron los creativos cambiar la historia de la publicidad en Colombia

Cuando hace unos 25 años llegué al mundo de la publicidad, las grandes estrellas latinoamericanas de esta industria eran de nacionalidad argentina o brasileña. Ellos eran quienes ‘marcaban la parada’; mientras nosotros mirábamos el panorama a distancia. Durante años nos creímos el cuento de que esa realidad estaba muy lejos de la nuestra, hasta que unos colombianos aparecieron en escena para cambiar, radicalmente, la historia.

Personalidades como José Miguel Sokoloff y Juan Carlos Ortiz atrajeron la mirada de muchos hacia Colombia. Lo que parecía imposible ya no lo era. El primero creó una agencia y el segundo se ganó un cargo regional, y luego global. Esto es lo más cercano que, al menos yo, había estado de una revolución.

Después de que la puerta se abrió, comenzaron a transitar decenas de colombianos y nos empezamos a creer el cuento; y no solo como profesionales creativos sino con una clara preocupación por el negocio. Esto se debe a que como colombianos hemos sido formados para cuidar las oportunidades, porque sabemos que estas no llueven. Los creativos somos muy conscientes de cuánto debemos cuidar nuestras marcas y la importancia de hacerlas crecer; y no solo nosotros, es algo que de forma notable está ocurriendo con los profesionales de marketing: recursivos y muy cuidadosos, y dispuesto a apostarle al riesgo.

Como colombianos, a ellos, a nosotros y a muchos otros en este país nos caracteriza la disposición para hacer las cosas y el para mañana está bien. De hecho, cuando se trabaja con un hub regional o global, nos destacamos por resolverlo todo ‘lo antes posible’. Y a diferencia de lo que ocurría hace dos décadas, estamos en todas partes. “Aquí hay más colombianos que mexicanos”, me dijo hace unos días un colega en ese país, en alusión a la cantidad de compatriotas dirigiendo plazas creativas, creando agencias o haciendo marketing a nivel global, en unos cargos que wow.

Es cierto que durante años los colombianos fuimos maltratados por nuestro gentilicio y esto cambió gracias al trabajo de muchas personas, entre ellos creativos que a donde han llegado han dejado una buena huella. La contribución del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions ha sido fundamental para revertirlo. Entre 1993 y 2021, el país sumó 169 Leones. Es la premiación más importante de esta industria.

Cambiar la historia, a través de la creatividad y el maravilloso mundo de las ideas, con el sello “hecho en Colombia”, ha sido un desafío enriquecedor, pero sobre todo inspirador. Lo más interesante de este proceso es que está en desarrollo. El hecho de no haberlo terminado nos ubica en una posición muy interesante.

Por ahora, celebro cada encuentro en que la gente manifiesta un sano interés por “quién eres y qué haces” solo por ser colombiano. El gentilicio dejó de ser una traba, hoy es una llave capaz de abrir mil puertas. Hoy somos millones sumando, conectados por el talento y el reconocimiento, en una posición distinta a la que heredamos. Cómo no hincharme de emoción cuando sé que este no es el resultado del trabajo de uno o dos, sino de cientos, de equipos gigantes de soñadores y apasionados, que en común comparten una profesión, un talento y un país. ¿Nacionalidad? Orgullosamente colombiano.

*VP Creativo Leo Burnett.

Lea también: Con 350 premios, el colombiano Carlos Andrés Rodríguez es uno de los publicistas más premiados de América Latina

Le puede interesar: ¿Por qué los publicistas colombianos hoy están entre los mejores de América Latina?