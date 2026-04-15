Con show de drones y pirotecnia se dio la inauguración del Festival FICCI en Cartagena de Indias: así se vivió el gran momento

Con una gran asistencia y un ambiente lleno de emoción, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) inauguró oficialmente su edición número 65 la noche del martes 14 de abril en el Patio de Banderas del Centro de Convenciones en la ciudad amurallada.

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La inauguración se caracterizó por ser abierta al público, permitiendo el acceso libre hasta completar aforo y consolidando el espíritu del FICCI como un festival de ciudad.

El evento contó con invitados, prensa y público general. Todas las personas llegaron a este emblemático espacio para celebrar el inicio de una nueva edición dedicada al cine.

La inauguración estuvo marcada por la proyección de la película brasileña FeitoPipa, dirigida por Allan Deberton, presentada en su premier latinoamericana.

El filme, que cuenta la historia de Gugu, un niño que enfrenta la posible pérdida de su hogar mientras cuida de su abuela, conmovió al público asistente con un relato sensible sobre la infancia, la memoria y los afectos.

Durante el evento, la directora general del FICCI, Margarita Díaz, destacó la importancia de regresar a este espacio simbólico de la ciudad y reafirmó el espíritu de esta edición al señalar que: “El cine no puede ser un privilegio, de que un festival no puede darle la espalda a la ciudad que lo sostiene” y que “Cartagena no es la locación del FICCI, es su protagonista”, resaltando así el compromiso del festival con el acceso abierto y el papel central de la ciudad en su identidad.

El evento también contó con la presencia del presidente de la Junta Directiva de la Corporación Festival Internacional de Cine de Cartagena, Hernán Guillermo Piñeres, quien destacó el valor histórico del evento al recordar que nació como “una idea que parecía imposible”.

Además mencionó que hoy, 65 ediciones después, se consolida como una tradición cultural viva, resaltando también que “este festival les pertenece” a la ciudad y a su gente, en un llamado a seguir cuidando y fortaleciendo este proyecto como un sueño compartido que une a Cartagena con el mundo.

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El inicio de este gran festival de Cine contó también con la presentación de Jessica de la Peña, quien frente a todos los asistentes afirmó: “Con una sola meta en común, que el cine se siga encontrando con la raíz y la esencia de esta hermosa ciudad”.

Luego de las palabras de la presentadora, los asistentes a esta gran inauguración pudieron apreciar en el cielo un show de drones.

En este show se proyectaron palabras como ‘Festival FICCI’, ‘Cartagena’ y algunos iconos como la ciudad amurallada, una claqueta, una cámara, entre otras.

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Con esta inauguración, el FICCI 65 dio inicio a seis días de programación que incluyen proyecciones, conversatorios y actividades académicas en distintos escenarios de la ciudad, reafirmando su compromiso con el acceso democrático al cine y el fortalecimiento de públicos diversos.

El festival continuará desarrollándose en salas de cine, espacios culturales, barrios y universidades, consolidando a Cartagena como un gran escenario de encuentro cinematográfico.