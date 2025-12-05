Suscribirse

Apostadores de El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores del viernes 5 de diciembre

Acá puede consultar si se convirtió en el afortunado ganador.

Redacción Loterías
5 de diciembre de 2025, 8:13 p. m.
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche | Foto: Getty Images

Este viernes, 5 de diciembre, se realizó una nueva edición de la lotería Sinuano Día y Noche, despertando la ilusión de quienes sueñan con alcanzar un premio millonario.

Para el caso del sorteo 13.233 de El Sinuano Día, el número ganador fue el 6552.

Entre tanto, la quinta de este sorteo transmitido en vivo por el canal Telecaribe, fue el 4.

Contexto: Suerte del día: así jugaron El Paisita, El Dorado y La Caribeña este viernes, 5 de diciembre
Resultado EL SINUANO DIA Viernes 5 de Diciembre de 2025

Resultados del sorteo 13.234 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: pendiente

Desde su creación, El Sinuano ha mantenido un propósito claro: brindar entretenimiento responsable a través del juego legal, al tiempo que aporta recursos esenciales para el financiamiento del sistema hospitalario de la región.

Su nombre rinde homenaje al río Sinú, una de las principales riquezas naturales de Córdoba y símbolo profundo de la identidad y el orgullo cordobés.

Contexto: ¿Fue su día de suerte? Conozca los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 5 de diciembre

En su edición Día, el Sinuano juega a las 2:30 p.m., incluyendo días festivos. Entre tanto, su sorteo de la Noche está programado de lunes a sábados a las 10:30 p.m., mientras que los domingos y festivos a las 8:30 p.m.

Para quienes aciertan en los cuatro números reciben 4,500 veces lo apostado. En cambio, por tres aciertos se obtiene 400 veces más lo invertido.

Si fueron dos números acertados, el apostador tiene la oportunidad de ganar 50 veces más, y por un acierto se lleva 5 veces más la apuesta realizada.

