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¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche del sábado 21 de marzo de 2026

Los resultados del sorteo de hoy se deben consultar a través de los canales oficiales.

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Redacción Loterías
21 de marzo de 2026, 1:21 p. m.
El número completo y la quinta marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quinta marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

La suerte ya habló para los jugadores de la Lotería Chontico. Este sábado 21 de marzo se realizó un nuevo sorteo, seguido de cerca por cientos de apostadores que no le quitaron ojo a cada número anunciado.

Resultados de la Lotería de Santander del viernes 20 de marzo 2026: este es el número ganador

Como es habitual, la expectativa se mantuvo hasta el final de la transmisión, cuando por fin se conoció la combinación ganadora: el 8901. En cuestión de minutos, el resultado empezó a moverse con fuerza entre jugadores y en redes sociales, donde la información corrió casi en tiempo real.

El sorteo dejó además una quinta de 8, cerrando así otra jornada para quienes tenían la esperanza de pegarle al premio.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 21 de marzo de 2026

Premio mayor: 8901 - 8

  • Tres últimas cifras: 901
  • Dos últimas cifras: 01
  • Número completo: 8901
  • Quinta balota: 8
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Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 21de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
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Número que se llevó el premio mayor de la Lotería de Risaralda: sorteo del 20 de marzo de 2026

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día domingo 22 de marzo de 2026, en los horarios habituales.

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Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 20 de marzo de 2026: 4467 - 0
  • 19 de marzo de 2026: 5359 - 6
  • 18 de marzo de 2026: 3855 - 4

Chontico Noche

  • 20 de marzo de 2026: 3192 - 4
  • 19 de marzo de 2026: 4854 - 3
  • 18 de marzo de 2026: 8984 - 1