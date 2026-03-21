¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche del sábado 21 de marzo de 2026

La suerte ya habló para los jugadores de la Lotería Chontico. Este sábado 21 de marzo se realizó un nuevo sorteo, seguido de cerca por cientos de apostadores que no le quitaron ojo a cada número anunciado.

Resultados de la Lotería de Santander del viernes 20 de marzo 2026: este es el número ganador

Como es habitual, la expectativa se mantuvo hasta el final de la transmisión, cuando por fin se conoció la combinación ganadora: el 8901. En cuestión de minutos, el resultado empezó a moverse con fuerza entre jugadores y en redes sociales, donde la información corrió casi en tiempo real.

El sorteo dejó además una quinta de 8, cerrando así otra jornada para quienes tenían la esperanza de pegarle al premio.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 21 de marzo de 2026

Premio mayor: 8901 - 8

Tres últimas cifras: 901

Dos últimas cifras: 01

Número completo: 8901

Quinta balota: 8

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 21de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Quinta: pendiente

Número que se llevó el premio mayor de la Lotería de Risaralda: sorteo del 20 de marzo de 2026

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día domingo 22 de marzo de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

20 de marzo de 2026: 4467 - 0

4467 19 de marzo de 2026: 5359 - 6

18 de marzo de 2026: 3855 - 4

Chontico Noche