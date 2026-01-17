El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy sábado, 17 de enero, ¿resultó afortunado?

Este sábado 17 de enero, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la popular lotería Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia. Gracias a su frecuencia diaria y a la posibilidad de apostar números de cuatro cifras, este chance se ha convertido en una opción habitual para miles de jugadores.

En ambos casos, los jugadores deben seleccionar un número entre el 0000 y el 9999, con la posibilidad de ganar premios según la cantidad de cifras acertadas.

Durante el sorteo del 17 de enero, los resultados fueron anunciados en los horarios habituales y transmitidos a través de los canales oficiales. Como es costumbre, los números ganadores se publican poco después del sorteo en diferentes plataformas autorizadas, donde los apostadores pueden verificar fácilmente si su apuesta resultó premiada.

¿Será el nuevo millonario de hoy? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este sábado 17 de enero

Resultados ganadores del Sinuano Día

Premio mayor: 7311

La Quinta: 3

Resultados ganadores del Sinuano Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Como es habitual, se recomienda revisar y consultar los resultados en páginas oficiales. El próximo sorteo se realizará el domingo 18 de enero, a las 2:30 p.m.