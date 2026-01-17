Loterías

El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy sábado, 17 de enero, ¿resultó afortunado?

Un nuevo juego se realizó y la cifra ganadora se dio a conocer en los canales oficiales.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
17 de enero de 2026, 7:38 p. m.
Resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche.
Resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este sábado 17 de enero, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la popular lotería Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia. Gracias a su frecuencia diaria y a la posibilidad de apostar números de cuatro cifras, este chance se ha convertido en una opción habitual para miles de jugadores.

En ambos casos, los jugadores deben seleccionar un número entre el 0000 y el 9999, con la posibilidad de ganar premios según la cantidad de cifras acertadas.

Durante el sorteo del 17 de enero, los resultados fueron anunciados en los horarios habituales y transmitidos a través de los canales oficiales. Como es costumbre, los números ganadores se publican poco después del sorteo en diferentes plataformas autorizadas, donde los apostadores pueden verificar fácilmente si su apuesta resultó premiada.

¿Será el nuevo millonario de hoy? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este sábado 17 de enero

Resultados ganadores del Sinuano Día

  • Premio mayor: 7311
  • La Quinta:  3
YouTube video fqOi6Z6JS8c thumbnail

Resultados ganadores del Sinuano Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Como es habitual, se recomienda revisar y consultar los resultados en páginas oficiales. El próximo sorteo se realizará el domingo 18 de enero, a las 2:30 p.m.

Loterías

Se revelaron los resultados de las loterías El Paisita Día, La Caribeña y El Dorado la mañana de este sábado 17 de enero

Loterías

Resultados oficiales de la lotería Chontico: números ganadores del sábado 17 de enero

Loterías

¿Será el nuevo millonario de hoy? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este sábado 17 de enero

Loterías

Este es el resultado de la lotería de Medellín el viernes 16 de enero

Loterías

Conozca si se llevó el premio gordo de la Lotería de Risaralda, sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Loterías

Lotería de Santander del viernes 16 de enero de 2026: este fue el número ganador del premio mayor

Loterías

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este viernes, 16 de enero

Loterías

Resultados ganadores de la lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este 16 de enero

Loterías

¿Ganó? Lotería El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 15 de enero

Loterías

Lotería El Sinuano: resultados afortunados del Día y Noche de este 14 de enero

Más de Loterías

Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy sábado, 17 de enero, ¿resultó afortunado?

Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 16 de enero.

Se revelaron los resultados de las loterías El Paisita Día, La Caribeña y El Dorado la mañana de este sábado 17 de enero

Acá puede descubrir si ganó el premio mayor de la Lotería Chontico en el sorteo de hoy.

Resultados oficiales de la lotería Chontico: números ganadores del sábado 17 de enero

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Será el nuevo millonario de hoy? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este sábado 17 de enero

Una nueva jornada de la Lotería de Medellín dejó en evidencia la relevancia de su plan de premios semanales.

Este es el resultado de la lotería de Medellín el viernes 16 de enero

El plan de premios incluyó varios secos millonarios además del tradicional premio mayor.

Conozca si se llevó el premio gordo de la Lotería de Risaralda, sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Lotería de Santander, 16 de enero de 2026.

Lotería de Santander del viernes 16 de enero de 2026: este fue el número ganador del premio mayor

Super Astro Luna, resultados de hoy

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este viernes, 16 de enero

La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.

Miloto: conozca los números ganadores para el sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Resultados del Super Astro Sol

¿Terminó la semana como millonario?: Números ganadores de la lotería Super Astro Sol el viernes 16 de enero

Noticias Destacadas