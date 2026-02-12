Loterías

¿Le sonrió la suerte? Números ganadores de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 12 de febrero

Las principales loterías arrojaron las cifras ganadores de la reciente jornada.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

12 de febrero de 2026, 11:14 a. m.
Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images y loteriasdehoy.co

En Colombia, la lotería forma parte del día a día de miles de personas y representa mucho más que un simple juego de azar. Para muchos apostadores, comprar un chance es un acto cargado de ilusión y fe, con la convicción de que un número puede convertirse en el inicio de un cambio trascendental en su realidad económica y personal.

Dentro del amplio abanico de opciones, sorteos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña sobresalen por su reconocimiento y por la conexión particular que establecen con sus jugadores. Cada uno posee una identidad propia que responde a distintas motivaciones y emociones.

El Dorado suele asociarse con la posibilidad de una mejora inmediata en las finanzas. Su atractivo radica en la esperanza de obtener una ganancia rápida que permita pagar deudas, materializar proyectos aplazados o aliviar preocupaciones económicas, razón por la cual cuenta con una base fiel de participantes.

En contraste, El Paisita destaca por el vínculo emocional que mantiene con su público. Esta lotería se ha consolidado como una de las más tradicionales y cercanas, especialmente entre quienes apuestan por números cargados de significado personal, como fechas importantes, aniversarios o recuerdos ligados a personas especiales.

Por su parte, La Caribeña proyecta una energía distinta, marcada por el espíritu festivo y alegre de la región Caribe. Su imagen vibrante y optimista atrae a quienes ven el juego como una experiencia llena de entusiasmo y buena vibra, donde la diversión se combina con la esperanza de un golpe de suerte.

Resultados sorteos de este 12 de febrero de 2026

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7697
  • La Quinta: 5
YouTube video eKaVUBe4ls0 thumbnail

Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • Animal: Pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

