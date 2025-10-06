Loterías del lunes 6 de octubre: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña en sus dos sorteos

El fin de semana terminó y dejó nuevos ganadores en las loterías y chances, uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Sin embargo, una nueva semana comienza y son muchas las personas que están a la expectativa de llevarse el jugoso premio millonario que ofrecen El Dorado, El Paisita y La Caribeña, sorteos que se realizan todos los días en dos jornadas diferentes: una en la tarde y otra en la noche.

Es importante tener en cuenta que, aunque aquí se presentan los resultados de las tres loterías, cada una cuenta con su propio plan de premios y horarios específicos en los que los jugadores pueden estar atentos a los resultados en vivo.

Por ejemplo, El Dorado es la primera en iniciar con su sorteo de la mañana a las 11:00 a.m., mientras que el sorteo de la tarde se lleva a cabo a las 3:30 p.m.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5711.

La Quinta: 6.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

En la más reciente jornada de apuestas, La Paisita Día volvió a ser protagonista entre los juegos de azar más esperados. El sorteo, realizado a la 1:00 de la tarde, reunió a cientos de participantes en Antioquia, todos con la esperanza de acertar la combinación ganadora y llevarse el premio.

El Paisita Día

Premio mayor: 2185.

La Quinta: 6.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

Por último, la jornada de juegos de azar concluyó con los sorteos de La Caribeña, una de las opciones más populares entre los apostadores en Colombia.

En este sorteo, los participantes tienen la posibilidad de elegir combinaciones de números que van desde el 0000 hasta el 9999, lo que brinda miles de posibilidades para intentar alcanzar el premio mayor.

La Caribeña Día

Premio mayor: 5218.

La Quinta: 5.

La Caribeña Noche