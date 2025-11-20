Suscribirse

Números ganadores de la Lotería del Quindío hoy jueves, 20 de noviembre

Tras la transmisión del sorteo, se conocieron los números ganadores del premio mayor.

Redacción Loterías
21 de noviembre de 2025, 3:52 a. m.
Estos son los números ganadores del último sorteo de la Lotería del Quindío.
Durante varias décadas, las loterías se han convertido en una tradición colombiana que no solo entretiene a las personas que esperan ganar, sino que, a su vez, representa una esperanza en la vida de miles de personas que sueñan con cambiar su realidad y recibir grandes cantidades de dinero de forma inesperada.

En la noche del jueves 20 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo número 2990 de la Lotería del Quindío, que entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

Lotería del Quindío
En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 0147 de la serie 004.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

Resultado LOTERIA DEL QUINDIO Jueves 20 de Noviembre de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 13 de noviembre de 2025: número 8346 de la serie 98.
  • Sorteo del 6 de noviembre de 2025: número 9099 de la serie 119.
  • Sorteo del 30 de octubre de 2025: número 4715 de la serie 139.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 27 de octubre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $ 300.000.000.
  • 2 secos: $ 200.000.000.
  • 3 secos: $ 100.000.000.
  • 8 secos: $ 50.000.000.
  • 10 secos: $ 20.000.000.
  • 20 secos: $ 10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

