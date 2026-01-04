Resultados del Baloto del 3 de enero de 2026: estos fueron los números ganadores

El Baloto es uno de los sorteos más esperados por los jugadores en Colombia. Este sábado 3 de enero 2026 se realizó el sorteo número 2600, correspondiente a uno de los días habituales de juego —lunes, miércoles y sábados—, con un acumulado millonario que marcó el fin de año.
El resultado del Baloto del 3 de enero de 2026
En el sorteo de este miércoles, el premio mayor del Baloto estuvo en juego por un acumulado de 14.800 millones de pesos.
El resultado oficial fue el siguiente:
- Número ganador: 42 - 24 - 09 - 15 - 38
- Súper balota: 05
- Premio mayor: 14.800 millones de pesos
Baloto Revancha: el otro gran acumulado
De manera paralela, la modalidad Baloto Revancha también tuvo un sorteo clave este 31 de diciembre de 2025, con un acumulado de 11.900 millones de pesos, una cifra que aumentó la expectativa entre los participantes.
- Número ganador: 01 - 04 - 11 - 34 - 14
- Súper balota: 05
- Premio mayor: 11.900 millones de pesos
Números de los últimos sorteos del Baloto
Antes del sorteo 2600, estos fueron los tres resultados más recientes del Baloto, todos con súper balota incluida:
- 29 de diciembre de 2025: 08 - 17 - 21 - 36 - 39 | Súper balota: 15
- 27 de diciembre de 2025: 05 - 17 - 18 - 32 - 41 | Súper balota: 06
- 24 de diciembre de 2025: 08 - 09 - 15 - 23 - 35 | Súper balota: 15
Resultados recientes del Baloto Revancha
En cuanto al Baloto Revancha, los sorteos más recientes arrojaron las siguientes combinaciones:
- 29 de diciembre de 2025: 11 - 15 - 23 - 36 - 42 | Súper balota: 08
- 27 de diciembre de 2025: 04 - 15 - 22 - 35 - 41 | Súper balota: 03
- 24 de diciembre de 2025: 14 - 18 - 27 - 34 - 40 | Súper balota: 07