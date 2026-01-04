Loterías

Resultados del Baloto del 3 de enero de 2026: estos fueron los números ganadores

Este sábado se realizó un nuevo sorteo del popular juego de azar.

Redacción Semana
4 de enero de 2026, 11:37 a. m.
El Baloto es uno de los sorteos más esperados por los jugadores en Colombia.
El Baloto es uno de los sorteos más esperados por los jugadores en Colombia.

El Baloto es uno de los sorteos más esperados por los jugadores en Colombia. Este sábado 3 de enero 2026 se realizó el sorteo número 2600, correspondiente a uno de los días habituales de juego —lunes, miércoles y sábados—, con un acumulado millonario que marcó el fin de año.

El resultado del Baloto del 3 de enero de 2026

En el sorteo de este miércoles, el premio mayor del Baloto estuvo en juego por un acumulado de 14.800 millones de pesos.

El resultado oficial fue el siguiente:

  • Número ganador: 42 - 24 - 09 - 15 - 38
  • Súper balota: 05
  • Premio mayor: 14.800 millones de pesos

Baloto Revancha: el otro gran acumulado

De manera paralela, la modalidad Baloto Revancha también tuvo un sorteo clave este 31 de diciembre de 2025, con un acumulado de 11.900 millones de pesos, una cifra que aumentó la expectativa entre los participantes.

  • Número ganador: 01 - 04 - 11 - 34 - 14
  • Súper balota: 05
  • Premio mayor: 11.900 millones de pesos

Números de los últimos sorteos del Baloto

Antes del sorteo 2600, estos fueron los tres resultados más recientes del Baloto, todos con súper balota incluida:

  • 29 de diciembre de 2025: 08 - 17 - 21 - 36 - 39 | Súper balota: 15
  • 27 de diciembre de 2025: 05 - 17 - 18 - 32 - 41 | Súper balota: 06
  • 24 de diciembre de 2025: 08 - 09 - 15 - 23 - 35 | Súper balota: 15
Sorteo Baloto 27 de septiembre.
Este sábado se realizo un nuevo sorteo del popular juego de azar. Foto: Baloto

Resultados recientes del Baloto Revancha

En cuanto al Baloto Revancha, los sorteos más recientes arrojaron las siguientes combinaciones:

  • 29 de diciembre de 2025: 11 - 15 - 23 - 36 - 42 | Súper balota: 08
  • 27 de diciembre de 2025: 04 - 15 - 22 - 35 - 41 | Súper balota: 03
  • 24 de diciembre de 2025: 14 - 18 - 27 - 34 - 40 | Súper balota: 07

Noticias Destacadas