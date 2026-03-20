Sorteo del viernes 20 de marzo: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

La jornada de este viernes, 20 de marzo, generó gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y populares entre los apostadores en el inicio del año.

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores. En el sorteo de El Sinuano Día, el número ganador fue el 9385, cifra que se difundió rápidamente a través de redes sociales y canales oficiales.

Últimos resultados: verifique su número en El Dorado, El Paisita y La Caribeña 20 de marzo

A este resultado se sumó la habitual ‘quinta’, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 4, completando así la combinación que dejó a los ganadores de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 20 de marzo

Número ganador de cuatro cifras: 9385

Número ganador de cinco cifras: 4

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 20 de marzo

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes 20 de marzo: estos fueron los resultados

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se realizará el sábado 21 de marzo, a partir de las 2:30 de la tarde.