Banbogers: la generación de talentos que desde el Banco de Bogotá trabaja por la sostenibilidad del país

La transformación digital del Banco de Bogotá y su posicionamiento como referente regional en digitalización ha estado liderada por los ‘banbogers’, un equipo de trabajo del que hacían parte los nuevos talentos del Lab Digital.

Era muy fácil distinguirlos. El piso 2, donde estaba el Lab Digital, era un mundo totalmente diferente al del resto del banco. Estos profesionales construyeron un espacio pensado para el desarrollo de su creatividad. En las paredes se podían ver a sus héroes de infancia, mensajes inspiracionales, tableros repletos con los deseos de los clientes e incluso se adecuaron zonas de juegos a donde iban cuando se sentían abrumados.

A partir de esto, el Banco de Bogotá empezó un proceso de transformación cultural que tenía el bienestar y desarrollo de sus colaboradores como eje central. El cambio comenzó a reflejarse en los modelos y dinámicas de trabajo, los canales y lenguajes de comunicación, los espacios, la atención al cliente y otros factores que al final le dieron un giro de 180 grados a la esencia de la entidad financiera.

“Queríamos acompañar los cambios de los colombianos, pero para poder hacerlo debíamos empezar desde adentro, así que cambiamos nosotros. Implementamos iniciativas para fortalecer nuevos estilos de liderazgo capaces de desafíar el status quo y asegurar la equidad y la inclusión en sus prácticas cotidianas. Además, rediseñamos nuestros espacios para ofrecer nuevas experiencias de trabajo y dejamos atrás muchas formalidades innecesarias”, explicó Isabel Cristina Martínez, vicepresidenta de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá.

Los banbogers dejaron de ser el grupo pequeño que trabajaba en el piso 2. “Hoy son más de 13.000 personas, quienes desde todas las regiones trabajan por un mismo propósito, el desarrollo sostenible del país”, precisó Martínez

Cultura banbogers

Actualmente, el banco está enfocado en fortalecer un modelo de trabajo cada vez más equitativo, inclusivo y diverso que facilite el desarrollo de esta generación de talentos y a su vez propenda por el equilibrio entre su vida personal y laboral.

Wilson Muñoz es un Banboger transgénero que hace parte del revolucionario cambio del Banco de Bogotá. Desde hace más de 10 años trabaja en la entidad, a la que define como una empresa de más de 150 años, “con personalidad de 20 o 30″. Wilsen valora que el banco esté cambiando de la mano de gente como él. “La empresa que somos hoy me hace sentir orgulloso, feliz y privilegiado, porque me permite crecer, respetan mis diferencias y, aún más importante, me hacen sentir orgulloso de ellas”, precisó. En esto, precisamente, se centra la campaña ‘Cambiando Contigo’, a través de la cual se le muestra al mundo lo que se vive al interior de la compañía.

Paternidad responsable

Entre los programas más relevantes implementados por el banco sobresale la iniciativa ‘Primeros Pasos’ que apoya principalmente la paternidad responsable, y el desarrollo de la infancia en el entorno laboral y familiar. Por medio de tres ejes de acción, educación, acompañamiento y beneficios, más de 1.000 banbogers se han beneficiado con licencias de paternidad extendidas, retorno escalonado, tiempos flexibles y espacios especialmente diseñados para que en la Dirección General del banco los colaboradores cuenten con el apoyo de profesionales en pedagogía infantil, mientras sus hijos están en la oficina.

“El programa Primeros Pasos va desde que el banco sabe que estás en embarazo, hasta los cinco años. Hoy mi hijo Samu tiene tres años y cuando le digo que tiene que acompañar a la mamá a la oficina, es el más feliz del mundo: se levanta temprano, saluda a todos y ya se sabe la ruta para llegar hasta la sala Cobaby. Un espacio para desarrollar la creatividad de cada niño con el acompañamiento de profesionales en enseñanza y estimulación temprana, y en el que también puedo trabajar”, contó Mónica Guerrero, banboger y mamá.

Así como Cobaby, el banco viene modernizando espacios para el disfrute de los Banbogers, como las recién inauguradas zonas de bienestar regionales, con sala de juegos, estaciones gamer, salas de descanso, entre otros, “que pueden ser usados en cualquier momento de la jornada laboral” indicó Sandra Díaz, gerente de Construcción y Mantenimiento.

Universidad Banbogers

En pro del crecimiento profesional, la entidad financiera también implementó la Universidad Banbogers, en alianza con plataformas de educación en línea como Coursera, Crehana, Ubits y Udemy. El año pasado más de 12.000 colaboradores recibieron cerca de 150.000 horas de formación en temas como desarrollo digital, power skills, experiencias de usuarios, estrategias comerciales, resolución de conflictos, liderazgo, y regulación colombiana. Para 2023 tienen proyectado abrir una nueva academia de sostenibilidad.

La equidad e inclusión es un factor transversal a todos los equipos de trabajo de la entidad, que impacta desde iniciativas de formación para que los hombres reflexionen sobre sesgos inconscientes, estereotipos y los impactos de la economía del cuidado; hasta el portafolio de productos financieros con enfoque de género. Banco de Bogotá también apoya el emprendimiento femenino, la implementación de semilleros STEAM para mujeres y la formación para el empoderamiento de las más de 7.000 mujeres banbogers, entre otras iniciativas.

“Continuamos creciendo y cambiando al ritmo de los colombianos. Con nuestro sello le decimos a los equipos que siempre pueden ser ellos mismos, y que ser banbogers significa dejar huellas positivas en los demás y en el planeta”, concluyó Isabel Cristina Martínez.

Reconocimientos del Banco de Bogotá:

Una de las empresas más equitativas de Colombia, según Aequales.

Market Leader en diversidad, equidad e inclusión, según Euromoney.

Top 10 del Ranking Nacional de Empresas Incluyentes del Centro Nacional de Consultoría y la Cámara de Comercio LGBT.

Empresa familiarmente responsable por la Fundación MásFamilia

Great Place to Work.

