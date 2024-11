En su maleta, un escalador no solo empaca cuerdas, piolets, cintas de seguridad y herramientas de ascenso y descenso, también lleva la incertidumbre de lo que puede pasar cada vez que haga un movimiento para llegar más alto. Fernando González , el primer colombiano en alcanzar la cumbre del monte Everest en 2001, lo reafirma: “En la espalda cargamos los miedos, momentos de adrenalina pero sobre todo, ilusiones”.

Suesca

A solo 60 kilómetros de Bogotá, por la vía a Tunja , se encuentra Rocas de Suesca, el parque más antiguo y la cuna de este deporte en el país. “Hemos pensado siempre en desarrollar el deporte porque queremos ser ejemplo para las nuevas generaciones. La primera escuela de escalada en Suesca la monté en 1989 , y por eso me siento partícipe del movimiento de este municipio. He podido ver su crecimiento”, recordó González.

Para Mónica Bernal , una de las tres mujeres colombianas en alcanzar la cima del monte Everest en 2007, hasta hace un poco más de 20 años no se veían escaladores en el municipio, una realidad diferente a lo que se puede apreciar hoy. “Cada vez hay más personas que quieren disfrutar del aire libre. Suesca se ha convertido en mi hogar. Acá contamos con una gran variedad de rutas, de hecho, muchas personas que vienen a practicar actividades de alta montaña terminan yendo al Himalaya ”, aseguró.