Las 6 prendas que no podrán faltar en el armario femenino en el 2023

Año nuevo, vida nueva. Y, por qué no, ¡armario nuevo! Y con armario nuevo no me refiero a reemplazar todo lo que ya tienes e invertir millones en prendas nuevas. Me refiero a que podemos integrar a nuestro armario actual prendas estratégicas o statement pieces que marcarán la diferencia entre el 2022 y el 2023.

Cuando inicia un año, la mayoría de nosotras queremos sentirnos renovadas, frescas y con mucha energía. ¿Cómo podemos usar las tendencias de moda a nuestro favor para sentirnos conectadas con los nuevos inicios?

Durante mis 8 años de recorrido en el mundo de la imagen personal, la moda y el estilo, encontré que cada una de las prendas de vestir que integran nuestro armario tienen el potencial de elevarnos o de enterrarnos. ¡Sí! Descubrí que las prendas de vestir tienen un anclaje positivo (si amas mucho esa prenda por sus características y por cómo te hace sentir) que te puede mantener en estados emocionales más elevados: o que tienen un anclaje negativo que, literalmente, pueden hacerte estancar, procrastinar de forma inconsciente, llevándote a dejar de una lado tus planes personales y/o profesionales.

Las prendas estratégicas

Te propongo un ejercicio: un día vístete con prendas que ames mucho y siéntate a trabajar. Y, al día siguiente, quédate con tu pijama o usa esa sudadera vieja con la que estás en casa y siéntate a trabajar o a crear algo nuevo. Luego, te invito a que evalúes cuál de los dos días te sentiste más productiva y creativa, y en cuál día te costó más trabajo concentrarte. Notarás que hay una diferencia en cada outfit que elegiste.

Puede que esto no sea relevante para ti. Pero te prometo que cada prenda que usas te transmite un mensaje silencioso que puede tener gran alcance.

Para mí, las statement pieces son las ideales para darle una chispa de energía y dinamismo, no solo a tu estilo personal sino también a tus niveles de energía y productividad. Estas prendas o accesorios tienen una función principal: causar un impacto positivo en ti y en los que te observan. Pero, ¡ojo! No necesitas comprar todas las que se te pasen por enfrente. Con solo elegir algunas de las que te presento aquí, será más que suficiente.

1. Slip Dress

El minimalismo continúa con el famoso vestido lencero de encaje y seda gracias a la pasarela de Miuccia Prada y Raf Simons para Prada, con diseños midi y satinados que alargan la silueta femenina. Vestidos ideales para conectar con el poder de la sensualidad.

¿Cómo incluir estas prendas a nuestro armario de la vida cotidiana? Puedes usar una camisa de cuello debajo o acompañarlo con un blazer, unas sandalias delicadas y accesorios que no le resten protagonismo, o simplemente llevarlo solo, podrás crear outfits tanto para eventos informales como para unos más formales (si cuidas el largo y el escote, por supuesto).

2. Vestidos largos como segunda piel

Continuando con la línea del minimalismo, llegan para quedarse un buen tiempo los vestidos largos ceñidos -tipo tubo- como si fueran una segunda piel. Con la misma finalidad que el Slip Dress, estos vestidos buscan seguir resaltando la silueta femenina. Saint Laurent y Ann Demeulemeester los proponen con cuellos altos y mangas largas en tonos tierra y negro.

¿Cómo incluir estas prendas a nuestro armario? Realmente es muy fácil. Desde llevarlos con tenis acompañados de una chaqueta de cuero o de jean para un fin de semana, hasta con unas sandalias delicadas con una gabardina o abrigo que harán que funcione muy bien para ambientes laborales en climas fríos.

3. Blusas o vestidos con transparencias

Las transparencias serán la tendencia más importante en la primavera verano del 2023. Así lo reafirmaron los grandes diseñadores en sus más recientes pasarelas. Y, siguiendo la línea de la feminidad y la sensualidad, serán prendas ajustadas tipo body.

¿Cómo incluir estas prendas a nuestro armario? Sencillo: usando debajo de ellas camisas básicas tipo underwear en colores neutros o nude, preferiblemente. Esto le da a la prenda un grado mayor de formalidad y elegancia más allá de percibirlas como seductoras y provocativas. Blancas, negras o en el color de tu preferencia, son ideales para usar con jeans, faldas o cualquier tipo de pantalón. Tan versátiles como para un día en la oficina como para una salida nocturna. Todo dependerá de lo que la acompañe debajo.

4. Pantalones y jeans a la cadera (de vuelta a los años 2000)

¡Sí! Vuelven los descaderados con fuerza como en los años 2000. Pero debo decirte que esta tendencia de resaltar la silueta femenina y exponer todas sus curvas no siempre es la más apropiada para todas las mujeres -hablando en particular de los jeans-. Además, esta tendencia viene más relacionada a gustos individuales que, por supuesto, puedes obviar. Sin embargo, siguen en pie los jeans de talle alto y muy alto junto con su estrechísima relación con la t-shirt blanca.

¿Cómo incluir estas prendas a nuestro armario? Mi recomendación es que los nuevos que lleves a tu armario tengan un efecto ¡wow! Puedes optar por jeans con decorados como brillos o perlas o un tipo de efecto en su color que marque la diferencia con los que ya tienes.

5. Trajes sastre en tonalidades neutras

Blazers o americanas con pantalones de talle alto, con o sin pliegues y camisetas o camisas en tonalidades neutras o pasteles para suavizar su estructura y darle más elegancia. Este juego de prendas buscan aparentar una imagen tranquila y luminosa. La propuesta de muchos diseñadores como Max Mara y Pedro Do es que sean en volúmenes extradimensionados y muy generosos pero con una elegancia sobria de fuerte personalidad que impacta a quien lo lleva y a quien lo observa.

¿Cómo incluir estas prendas a nuestro armario? ¡Seamos honestas! Prendas con mucho volumen no es que sean muy favorables para el día a día, pues cargan de peso la silueta. Pero si te decides por un sastre en este estilo que se propone, la forma de hackear el exceso es llevando una camisa ceñida y zapatos altos. Este outfit es ideal para todas las mujeres que quieran proyectar elegancia en su más alto nivel: desde ejecutivas hasta mujeres que buscan impactar en una reunión social o familiar. La clave es respetar el layering (prenda sobre prenda) y el juego de colores que van en una misma gama.

6. Fringes o flecos

Aquellas que bailen con el movimiento como lo mostraron Bottega Veneta y Proenza Schouler en sus pasarelas. Sea en faldas o vestidos, en mangas o en la cintura, los flecos son una tendencia para este año que puedes integrar a tu armario en una pieza clave como blazer, falda o vestido. Notarás que vienen muy fuertes en los vestidos y complementos para el verano 2023.

¿Cómo incluir estas prendas a nuestro armario? Si quieres experimentar la sensación del jugueteo de los flecos con tu caminar, una falda o un vestido sería ideal. Estas prendas conectan mucho con el estilo romántico y bohemio y son muy fáciles de llevar. Lo único que debes tener en cuenta es que puede ser una tendencia no tan duradera.

¡Sé estratégica! Y antes de comprar cualquier pieza en tendencia verifica primero con cuántas prendas que ya habitan tu armario funcionaría. Si logras recrear en tu mente como mínimo 4 outfits, ¡es un must have!

*Asesora de Imagen Integral experta en Coaching de Imagen Personal.

@diana.coachingdeimagen | www.dianaibanez.com