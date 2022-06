Los programas de la Fundación Promigas que promueven el empleo y la productividad en las regiones

Tras más de 47 años de historia, Promigas ha logrado consolidarse en la distribución y transporte de gas natural y energía eléctrica en Colombia y Perú. En 2021, sus diferentes compañías unieron esfuerzos para consolidar la gestión de su Fundación y así tener un mayor impacto social, económico y ambiental en las comunidades ubicadas en sus zonas de interés: 12 departamentos colombianos y cinco regiones peruanas.

Bajo su propósito superior: Energía que Impulsa Desarrollo, Promigas y sus compañías están más cerca de sus comunidades, con una inversión social estratégica de 42.966 millones de pesos para proyectos, participación en iniciativas ciudadanas de alto impacto y relacionamiento con comunidades, de la mano de su Fundación y aliados claves en los territorios.

La Fundación Promigas ha impulsado el desarrollo de 593 emprendimientos en sectores como comercio y cultura al servicio del turismo. - Foto: Cortesía Promigas

“Nos enfrentamos a grandes retos sociales. Por eso, desde nuestra fundación le apostamos al desarrollo sostenible de las comunidades en nuestras zonas de influencia, a través del incremento de la productividad y educación para el empleo juvenil y emprendimiento”, explicó el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas.

En la actualidad, Fundación Promigas impacta a 23.795 beneficiarios con cuatro programas distintivos:

1. Más empleo juvenil: este programa contribuye al acceso laboral de los jóvenes mediante formación, acompañamiento y conexión entre la oferta y la demanda según las necesidades de los territorios.

“Me sentía frustrada porque mi nivel de inglés no era suficiente para acceder a una vacante. Necesitaba trabajar, así que me inscribí en la iniciativa de la Alcaldía de Barranquilla junto a la Fundación Promigas. La vida me cambió porque ya tengo nivel B2 y estoy vinculada a una empresa del sector BPO”, contó Vanessa Viloria, una de las 225 jóvenes que recientemente recibió su certificación en Inglés para el Trabajo. El 77 por ciento de los beneficiarios cuenta con un empleo formal en el sector BPO, con un promedio salarial de 1.800.000 pesos.

2. Más emprendimiento: este programa fortalece las capacidades emprendedoras de las comunidades para vincularlas en la cadena de valor de sus territorios. A la fecha, Fundación Promigas ha impulsado el desarrollo de 593 emprendimientos en sectores como comercio y cultura al servicio del turismo.

3. Más comunidades productivas: este programa busca generar más oportunidades de ingresos y bienestar entre unidades productivas rurales y urbanas. A la fecha, 854 unidades se encuentran en proceso de fortalecimiento para incrementar su rentabilidad en 40 por ciento.

4. Más biodiversidad: este programa impulsa iniciativas que generan ingresos a partir del cuidado del medioambiente. Tiene la meta de fortalecer 132 unidades productivas de familias indígenas y jóvenes mediante negocios verdes, cultivo y siembra de 100.000 árboles, viveros comunitarios y actividades de reciclaje.

En cifras

23.795 beneficiarios en la Fundación Promigas

69 % es población joven

56 % es mujer

36 % pertenece a grupos étnicos

27 % pertenece a estratos 1 y 2

*Contenido elaborado con apoyo de Promigas.

