A pocos minutos de Villavicencio avanza uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos del Meta: Llano Kristal; un proyecto de Arquitectura y Concreto que busca redefinir la idea de bienestar y segunda vivienda en los Llanos Orientales.

Con más de 1.600 apartamentos, amplias zonas sociales, senderos naturales y espacios de relajación como sauna y turco, su mayor distintivo es una laguna artificial de 23.000 metros cuadrados con playa de arena, ideal para practicar deportes acuáticos o simplemente descansar.

Diseñada con la tecnología Crystal Lagoons, su gran laguna cristalina incorpora un sistema de pulsos de desinfección que reduce hasta 100 veces el uso de aditivos frente a las piscinas convencionales.

Francisco Matte, director regional de Crystal Lagoons, la describió como la opción perfecta entre sostenibilidad, accesibilidad y disfrute, pues genera la sensación de estar en la playa en pleno Meta.

Ubicado en el kilómetro 14 de la vía Villavicencio-Restrepo, Llano Kristal se ha consolidado como un punto de interés para inversionistas de Bogotá, Medellín y la región, quienes encuentran en el proyecto una oportunidad de desarrollo y un lugar para vivir o generar ingresos a través de rentas cortas.

En su primera etapa de comercialización el proyecto contempla ocho torres y 12 tipologías de vivienda, que van desde aparta-estudios de 35 metros cuadrados hasta apartamentos de 102 metros con tres habitaciones.

Llano Kristal contará con más de 1.600 unidades de vivienda. | Foto: Cortesía AyC

Además, incluye gimnasio, zonas de descanso, canchas de tenis y pádel, salón de eventos y tres accesos independientes que garantizan el confort en la experiencia residencial.

Según Carlos Pérez, gerente de proyectos de Arquitectura y Concreto, Llano Kristal ha tenido una acogida sobresaliente. “Desde junio hasta la fecha hemos vendido 178 apartamentos, un ritmo impresionante. Las personas perciben algo distinto, innovador”, señaló.

Su ubicación estratégica –a pocos minutos del Aeropuerto Vanguardia y a las puertas del llano, una de las regiones más biodiversas del país– también ha reforzado ese interés.

“Este es un proyecto muy especial para nosotros. Es el primero en la región con una laguna de aguas cristalinas, color turquesa y con tenología Crystal Lagoons. Además al estar rodeado de naturaleza, los residentes pueden disfrutar de toda la biodiversidad propia de los Llanos Orientales”, añadió Pérez y destacó que los residentes de Llano Kristal contarán a futuro con una completa zona comercial que incluirá restaurantes, supermercados, droguerías, peluquerías y otros servicios esenciales.

En palabras del gerente, este proyecto inmobiliario invita a vivir una experiencia única, en uno de los sectores que más crece en materia turística, sobre todo en segunda vivienda. “Quienes visitan Llano Kristal podrán sentir que están en una playa del Caribe, pero rodeados por el paisaje majestuoso del Meta. Es, literalmente, una experiencia mágica”, concluyó.