Registraduría anunció 100.000 jurados de votación adicionales para las próximas elecciones

Colombia avanza en la organización de las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. En ese proceso, uno de los pasos más importantes ya quedó definido: la designación de los jurados de votación, ciudadanos que cumplen un papel clave para que la jornada electoral se desarrolle con orden, transparencia y confianza.

La Registraduría informó que 862.392 personas fueron designadas como jurados en todo el país, luego de un sorteo que se llevó a cabo entre el 21 y el 23 de enero. La selección contó con la presencia de autoridades locales, organismos de control, representantes de partidos políticos y la Fuerza Pública, como parte de las garantías institucionales del proceso.

Para estas elecciones fueron designados 100.000 jurados adicionales como una medida estratégica que permita atender el incremento en el número de mesas disponibles anunciado recientemente por la Registraduría (574 nuevos puestos de votación), y garantizar que las tareas logísticas se realicen de forma más efectiva.

Esfuerzo ciudadano a gran escala

Del total de jurados designados, 730.279 son principales y 132.113 remanentes, lo cual permite cubrir ausencias o imprevistos el día de las elecciones. Este grupo estará distribuido en más de 120.000 mesas de votación, ubicadas en zonas urbanas y rurales de los 32 departamentos del país.

La magnitud del despliegue refleja la complejidad de una jornada electoral nacional y la necesidad de una planeación anticipada para que todo funcione con normalidad.

Un grupo diverso que representa al país

Los jurados provienen de distintos sectores de la sociedad, lo cual busca asegurar pluralidad y equilibrio en las mesas de votación. Según las cifras oficiales, el grupo de jurados está conformado por:

331.005 trabajadores del sector privado

277.620 estudiantes , en su mayoría universitarios

, en su mayoría universitarios 129.417 funcionarios del sector público

101.506 docentes

22.844 ciudadanos postulados por organizaciones políticas

¿Qué hacen los jurados?

Durante la jornada electoral, los jurados se encargan de tareas básicas pero esenciales: instalar la mesa, verificar la identidad de los votantes, registrar los votos y diligenciar los formularios oficiales. Su trabajo constituye el primer paso del conteo electoral y es fundamental para que los resultados reflejen la voluntad ciudadana.

Las personas pueden consultar si fueron designadas como jurados en la página web de la Registraduría o a través de la aplicación aVotar, que se descarga gratis a través de Google Play o el App Store, ingresando el número de cédula. La entidad realizará jornadas de capacitación presencial y virtual, que comenzarán en Bogotá, el 9 de febrero y luego en el resto del país, en los siguientes horarios: 8:00 a 10:00 a. m., 10:00 a. m. a 12:00 m., 2:00 a 4:00 p. m y 4:00 a 6:00 p. m. con el objetivo de explicar los procedimientos y resolver dudas antes de la jornada electoral.

Por estar establecido en la ley como un deber ciudadano, quienes no se presenten a cumplir con su responsabilidad como jurados y no cuenten con una justificación válida pueden enfrentar sanciones disciplinarias o multas, según el caso. Pero más allá de esto, los ciudadanos designados son fundamentales para fortalecer la democracia y cuidar el valor del voto. Su asistencia puntual a la cita del próximo 8 de marzo será clave.