Elecciones 2026

Registraduría anunció 100.000 jurados de votación adicionales para las próximas elecciones

La cifra aumentó en relación con los comicios de hace cuatro años, pues se instalarán más mesas de votación. Además, se buscará garantizar mayor eficiencia en todo el proceso logístico de la jornada del próximo 8 de marzo.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 10:02 p. m.
Colombia avanza en la organización de las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. En ese proceso, uno de los pasos más importantes ya quedó definido: la designación de los jurados de votación, ciudadanos que cumplen un papel clave para que la jornada electoral se desarrolle con orden, transparencia y confianza.

La Registraduría informó que 862.392 personas fueron designadas como jurados en todo el país, luego de un sorteo que se llevó a cabo entre el 21 y el 23 de enero. La selección contó con la presencia de autoridades locales, organismos de control, representantes de partidos políticos y la Fuerza Pública, como parte de las garantías institucionales del proceso.

Para estas elecciones fueron designados 100.000 jurados adicionales como una medida estratégica que permita atender el incremento en el número de mesas disponibles anunciado recientemente por la Registraduría (574 nuevos puestos de votación), y garantizar que las tareas logísticas se realicen de forma más efectiva.

Esfuerzo ciudadano a gran escala

Del total de jurados designados, 730.279 son principales y 132.113 remanentes, lo cual permite cubrir ausencias o imprevistos el día de las elecciones. Este grupo estará distribuido en más de 120.000 mesas de votación, ubicadas en zonas urbanas y rurales de los 32 departamentos del país.

Noticias Destacadas