En 1975, Naciones Unidas conmemoró el primer Día Internacional de la Mujer. Veinte años después se realizó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en la que un grupo de líderes de 189 países y más de 30.000 activistas construyeron la agenda por los derechos de las mujeres con el mayor respaldo a escala mundial.

A propósito de estos dos aniversarios, la uruguaya María-Noel Vaeza, directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe desde 2019, conversó con el Círculo de Mujeres Semana-Dinero en su visita a Bogotá. Este es su balance sobre los avances en materia de equidad de género y los desafíos que aún persisten.

María-Noel Vaeza, directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe | Foto: ONU Mujeres

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cuáles han sido los avances 50 años después de instaurado el Día Internacional de la Mujer?

María-Noel Vaeza (MNV): Hay dos grandísimos avances. El primero, la mujer en la educación. Su ingreso masivo a las aulas es una situación que ya no se debate, salvo los talibanes en Afganistán, el único país aislado que cuestiona la educación de la mujer. El segundo, el avance enorme de la baja en la mortalidad materna. Eso implica que las mujeres tengan acceso a salud preventiva, a hacerse su papanicolau (citología) y sus exámenes durante el embarazo.

También podemos hablar del avance en el liderazgo político, aunque desesperadamente lento. De la pandemia recuerdo a 11 mujeres que estuvieron entre los líderes que dieron el mejor manejo a la situación. La señora Merkel, en Alemania; y Jacinda Arden, en Nueva Zelanda, fueron ejemplos de cómo manejar positivamente la pandemia porque registraron un menor número de fallecidos en sus países. Quiere decir que somos efectivas en los liderazgos y que, además, tenemos empatía, involucramiento, hacemos redes y generamos impacto positivo cuando llegamos al poder.

CÍRCULO DE MUJERES: Al hacer una revisión de la situación actual en América Latina y el Caribe, ¿cuáles son las principales problemáticas que aquejan a las mujeres?

MNV: Una de las cifras que más destaco, lamentablemente, es que hay unos 4.000 feminicidios por año en la región. Tenemos países como México, con 11 mujeres por día, y Brasil, con 9, solo por el hecho de ser mujer (en Colombia son 3 al día). El feminicidio es una existencia real de la idea “o sos mía o te mato, no sos de nadie más”. Es una relación de intimidad que se convierte en una posesión, como si nosotras fuéramos un objeto y no sujetos de derecho.

Todavía existe esa visión machista, masculina y tóxica que los considera dueños de la mujer. Yo pondría la violencia como el principal tema que aún persiste en los países donde ellas no denuncian porque hay una revictimización, que está muchas veces en la Policía, en la Fiscalía, porque no las toman en serio. No se aplican las medidas cautelares necesarias para evitar los feminicidios. Es importante seguir trabajando en el acceso a la justicia para no revictimizar. Muchas veces las víctimas de feminicidio no habían denunciado previamente porque vivían con miedo. Tenemos que saltar esa barrera.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cuál es el segundo tema?

MNV: La falta de participación de la mujer en el mercado laboral. Solo el 52 por ciento de las mujeres en el continente trabajan y eso hace que nuestra región no crezca. Creo, firmemente, que si más mujeres participan en la economía, nuestra región va a crecer. Para eso necesitamos sistemas de cuidado públicos, privados, comunitarios; y que el cuidado se convierta en el centro de las soluciones para que la mujer salga a trabajar en un empleo decente y de calidad. No nos olvidemos que hay 120 millones de mujeres en nuestra región que trabajan en la informalidad. En Colombia, por ejemplo, el 20 por ciento del PIB está en los hombros de las mujeres y gratis, porque se trata del trabajo no remunerado que hacen en casa.

Luego tenemos que ocuparnos de las mujeres migrantes. Muchos millones de mujeres están en movilidad humana con el mínimo de herramientas para vivir. No cuentan con la documentación adecuada ni tienen con quién dejar a sus niños, entre otras dificultades. La mujer migrante vive las situaciones más complejas y, además, está más expuesta a la trata.

CÍRCULO DE MUJERES: Usted se ha referido a una mejora en la participación en roles de liderazgo, aunque de manera muy lenta. ¿Cuál es el panorama en cargos de elección popular?

MNV: ¿Por qué si más mujeres se están formando en las universidades, el 85 por ciento de los alcaldes de nuestra región son hombres? ¿Por qué los partidos políticos no reconocen el rol de liderazgo que podemos cumplir? Es un orgullo que en Colombia varias mujeres se vislumbren para las próximas elecciones presidenciales.

En la región, las mujeres solo ocupan en promedio el 35 por ciento de los escaños parlamentarios, salvo el caso de México, donde hay paridad total. También tenemos esos liderazgos en el sector privado, aunque todavía necesitamos muchas más mujeres en las juntas directivas y más CEO. Y no nos olvidemos de la academia: ¿Cuántas rectoras de universidad tiene Colombia? Esta es una de las áreas más atrasadas. Necesitamos más mujeres STEM. Tengo en mente un programa maravilloso que lidera la colombiana Nadia Sánchez, de la Fundación She Is, que lleva niñas a un programa en la NASA. Si Nadia tuvo ese sueño es porque sí se puede. Hay que tener esa voluntad, e ir hacia adelante.

CÍRCULO DE MUJERES: Muchos países han mejorado su normatividad para la protección de los derechos de las mujeres, pero las cifras no mejoran. ¿Qué se necesita?

MNV: Ya tenemos 16 países que han tipificado el feminicidio y las cifras no descienden, pues muchas veces las leyes integrales de violencia no han tenido decretos reglamentarios ni están financiadas, lo que impide una institucionalidad robusta. Necesitamos que este año, durante la celebración de los 30 años de la plataforma de acción de Beijing, se apoye mucho más la autonomía económica y política de la mujer. Calculamos que en el ámbito mundial se necesitan 360 billones de dólares por año para poder tener instituciones robustas que permitan dar ese salto, sobre todo para las mujeres más vulnerables. Si se están gastando dos trillones de dólares en armas, ¿que son 360 billones? Si hubiera más mujeres en el mercado laboral, la economía global podría crecer hasta un 20 por ciento.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo podemos seguir impulsando espacios de equidad?

MNV: Es un mensaje que digo y reitero: lo primero es tener confianza en nosotras mismas. La baja autoestima y las consecuencias negativas que sufren las mujeres puede derivar de la falta de educación y de la violencia que hemos recibido y que nos ha minimizado. Necesitamos saber cómo darle la vuelta a temas que violan nuestra confianza. Algunas mujeres me dicen: “A mí no me consideran para el ascenso”. Y yo les pregunto: “¿Vos levantás la voz? La respuesta es no, porque da miedo. Hay que saltar esas barreras. El miedo nos detiene y nos lleva a mantener el statu quo. A eso se suma la culpa que tenemos porque estamos en el trabajo y no con los niños.