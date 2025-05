El futuro del liderazgo femenino: equilibrio, identidad y transformación

No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio, en pleno 2025, una compañía aún plantea que ser madre es una desventaja profesional? Me pareció no solo contradictorio, sino profundamente irrespetuoso. ¿Cuál era el propósito de ese comentario? ¿Qué pasa con los hombres? ¿No son padres? ¿Tienen menos responsabilidad en la crianza? ¿Por qué sigue recayendo la carga sobre la mujer? ¿Acaso esperaban que esta candidata dejara a un lado a su hija para demostrar que estaba comprometida con la empresa? ¿Y no cabe acaso la posibilidad de que, si una empresa valora a una mujer líder y competente, también se ajuste para que ella pueda desplegar todo su potencial?