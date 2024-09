El poder de resignificar: de la carga a la livianidad

Imagínate por un momento que la vida no es esa lucha constante que muchos nos han hecho creer. No es una batalla épica en la que debemos convertirnos en guerreras, soportar las cargas más pesadas y salir victoriosas, sino algo mucho más amable, más liviano. ¿Qué pasaría sí, en lugar de “soportar” la vida, simplemente la “sostenemos”? Suena diferente, ¿verdad? Suena a que puede ser un juego. Quiero invitarte a resignificar algunas palabras y conceptos que, sin darnos cuenta, nos están haciendo la vida más pesada de lo necesario.

La neurociencia del lenguaje: más que palabras

Desde la neurociencia, sabemos que las palabras que usamos no solo comunican, sino que moldean nuestra realidad. El cerebro no es indiferente a la forma en que hablamos de nuestras experiencias; responde con reacciones químicas y emocionales que afectan nuestro estado de ánimo y nuestras decisiones. Por eso, decir “tengo que sanar” puede hacernos sentir como si estuviéramos enfermas, cuando en realidad estamos evolucionando y descubriendo nuevas posibles historias de nosotras mismas.

Del sacrificio a la inversión: cambiando el chip

Fluir en lugar de luchar: cambiando la metáfora

Resignificar nuestras creencias: del defecto al asombro

Hay una palabra en particular que me gustaría resignificar: “sanar.” Decir que debemos sanar propone que algo está roto en nosotras. Pero, ¿y si en lugar de sanar, nos dedicamos a descubrirnos? Conocernos a nosotras mismas no debería ser una tarea que emprendemos porque algo está mal, sino porque es asombroso. El autoconocimiento es un viaje increíble, no una búsqueda para reparar defectos.