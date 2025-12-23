¿Sabes cuál es el mayor deseo de una madre? Que sus hijos estén bien, que crezcan felices, seguros de sí mismos, que recorran caminos llenos de oportunidades y alcancen el éxito. ¿Y cuál es el mayor temor? Verlos limitados, con miedos, inseguridades, sin rumbo ni motivación. Como madres, esos pensamientos nos rondan la cabeza más de una vez. A mí me pasó desde que tuve a mi hijo mayor, Zey. Cada decisión me parecía crucial: qué darle de comer, cada cuánto cambiarle el pañal, cómo estimularlo, cómo divertirlo.

Un día se me ocurrió diseñar en mi computador unos dibujos con palabras en inglés. Los imprimí y se los di para que jugara. Cada vez que los rompía, yo los volvía a imprimir. Y, así, poco a poco, entre colores y palabras, Zey despertó su curiosidad.

La sorpresa llegó pronto: a los 2 años ya pronunciaba palabras en inglés con naturalidad, sin esfuerzo ni presión, gracias a que tuvo un acercamiento positivo y amigable con el idioma. Lo que no imaginé fue que esas simples hojas serían el inicio de un propósito mayor. A los 10 años, Zey me dijo una frase que marcó un antes y un después: “Mami, yo quiero enseñarles inglés a otros niños”.

Ese día comprendí que lo que comenzó como un juego se había convertido en una misión. Sin proponérmelo, había encendido en mi hijo la chispa del inglés, esa misma chispa que él quería encender en otros niños. Hace dos años nació nuestro proyecto familiar: Inglés fácil con Zey. Un movimiento genuino, liderado por mi hijo, que comenzó con videos en redes sociales y que hoy ya tiene un espacio en televisión. Nuestra historia confirma que las grandes transformaciones comienzan con pequeñas acciones.

Pero, ¿qué tiene que ver el inglés con que nuestros hijos se sientan plenos y seguros? Muchísimo. No es solo una materia escolar: es el idioma de las oportunidades. Es una herramienta que abre puertas académicas, laborales, culturales y personales, pero sobre todo fortalece la confianza y la capacidad de soñar en grande. Lo que hemos descubierto con Zey es que muchos niños en Colombia ven el inglés como lejano, aburrido o difícil. ¡El reto es grande!

Camino por avanzar como hijos y como padres

Según el EF English Proficiency Index 2024, el país ocupa el puesto 74 de 116, con un puntaje de 485, lo que refleja un bajo dominio del idioma. Tenemos mucho camino por avanzar como país, pero también como padres. Nuestros niños no interactúan de manera habitual con el inglés y se están quedando atrás. El cambio comienza en casa, y la infancia es la etapa más poderosa para sembrar las bases. Los padres y cuidadores tenemos el poder de marcar la diferencia con acciones sencillas: jugar con tarjetas didácticas, leer juntos, cantar canciones en inglés. Estas pequeñas experiencias los acercan al idioma, fortalecen la autoestima y hacen que el aprendizaje fluya de manera natural.

Cuando el inglés se siente cercano, los niños se atreven a pronunciar, a explorar y a descubrir sin miedo. No se trata de esperar a que el colegio lo convierta en obligación, sino de sembrar antes la semilla de la confianza. Así fue mi camino con Zey. Lo motivé con herramientas simples que terminaron abriéndole un mundo de posibilidades. Hoy, con sus videos sencillos, su creatividad, y sus flashcards, inspira a muchos otros niños a aprender como él lo hizo: jugando y explorando.

Si quieres conocer más sobre nuestro proyecto familiar, te invito a ser parte de nuestra comunidad. ¡Parchemos juntos! Solo debes sacar a tu niño interior y permitirte ver el inglés con otros ojos.