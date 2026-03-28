Entrevista

“Las mujeres potencian más su talento en comunidad”

Sandra Suárez, presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero, analiza cómo esta comunidad está rompiendo el aislamiento corporativo para posicionar el pensamiento de las mujeres directivas que transforman a Colombia. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de abril.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de marzo de 2026, 10:54 a. m.
"Para influir, las mujeres necesitamos espacios que nos permitan trascender la operación interna de las organizaciones y aportar a la sociedad", Sandra Suárez, presidenta del Círculo de Mujeres
"Para influir, las mujeres necesitamos espacios que nos permitan trascender la operación interna de las organizaciones y aportar a la sociedad", Sandra Suárez, presidenta del Círculo de Mujeres Foto: JOSÉ VARGAS

En 2023 surgió la primera comunidad de mujeres líderes en Colombia impulsada por un medio de comunicación nacional. El Círculo de Mujeres Semana Dinero nació para responder a una necesidad imperativa: visibilizar las voces de ejecutivas C-Level y empresarias que, respaldadas por su trayectoria, buscan trascender las fronteras corporativas y potenciar su impacto en el desarrollo del país.

Un Círculo de Mujeres que se potencia

Su creadora y presidenta, Sandra Suárez, habla sobre la evolución de esta comunidad y su rol en la transformación del liderazgo de las mujeres en Colombia.

Círculo de Mujeres: ¿Cómo detectó la necesidad de crear una plataforma que potencie el liderazgo de las mujeres?

Sandra Suárez (S. S.): Durante los siete años que fui CEO de Publicaciones Semana y los dos al frente de Foros Semana, organizamos el encuentro anual Mujeres colombianas, mujeres que inspiran. Las conclusiones de los expertos señalaban que las mujeres poseían una formación y unas capacidades excepcionales, pero enfrentaban brechas en networking, visibilidad y proyección. Muchas ejecutivas brillantes terminaban siendo ‘el secreto mejor guardado’ de sus organizaciones. Para influir realmente, necesitamos espacios que nos permitan trascender la operación interna de las organizaciones y aportar a la sociedad. De esa inquietud nació el Círculo de Mujeres.

Opinión

La conversación que decide tu carrera (y ocurre sin ti)

Opinión

La trampa de la automatización: ¿eficiencia o deshumanización?

Opinión

La autoridad que no se anuncia: una lección del mercado sobre liderazgo

Opinión

El cáncer infantil: lo que no cuentan las estadísticas

Opinión

Cuando las cámaras se encienden, se activa la economía del país

Opinión

El algoritmo de la empatía: el verdadero reto de la transformación en salud

Opinión

¿Por qué nos asusta hablar de dinero?

Mujeres

Un Círculo de Mujeres que se potencia

Opinión

2026: el año en que seguir igual se volvió más riesgoso que cambiar

Mujeres

Liderar en red: el Círculo de Mujeres Semana Dinero conecta a cerca de 200 líderes del país

Círculo de Mujeres: Después de cuatro años, ¿cómo se ha materializado el fortalecimiento de este liderazgo?

S. S.: Nuestra misión es clara: queremos más mujeres liderando todos los espacios de decisión. La sociedad se fortalece cuando democratizamos la participación femenina en todos los sectores. El talento ya existe. Proyectarlo es más sencillo cuando se hace en comunidad. Con el Círculo de Mujeres hemos construido una red de apoyo en la cual la formación y la información nos permiten tomar acción, generar conversaciones significativas y consolidar alianzas. Hoy contamos con líderes de sectores diversos, provenientes de todas las regiones de Colombia e incluso del exterior.

Círculo de Mujeres: ¿Cómo percibe el crecimiento sostenido de las comunidades de mujeres?

S. S.: Celebro cada una de estas comunidades. Son espacios que nos permiten participar activamente, compartir experiencias y visibilizar nuestro compromiso empresarial y social. Hay que apoyarlas decididamente porque son el motor de mujeres altamente competentes.

“Cuando las mujeres llegamos a la política, los escenarios se vuelven más humanos”

Círculo de Mujeres: ¿De qué manera se ha transformado la percepción del liderazgo de las mujeres y qué retos persisten?

S. S.: La presencia de la mujer en la alta dirección está en ascenso. Según datos recientes de la Andi, se proyecta que Colombia alcance la paridad en cargos directivos en los próximos diez años, posicionándonos como uno de los líderes regionales. Sin embargo, el reto actual es cultural. Durante mucho tiempo, liderar implicaba adoptar rasgos masculinos. Hoy, el desafío es ejercer un liderazgo desde la autenticidad y el autoconocimiento. Un talento individualista no logra metas sostenibles. Por eso, invito a todas las mujeres que quieran elevar su liderazgo a sumarse al Círculo de Mujeres Semana Dinero.

¿Por qué el Círculo de Mujeres?

Eleonora Morales, CEO de Garage Sale by EM

“Mi principal motivación para unirme a la comunidad del Círculo de Mujeres es conectar con mujeres de distintas industrias, encontrar inspiración y generar creación colectiva. Estos espacios, con perfiles extraordinarios, permiten construir relaciones sólidas que se traducen en nuevos proyectos y en aprendizajes de líderes que hoy marcan el rumbo del país”.

Eleonora MoralesCEO de Garage Sale by EM
Eleonora MoralesCEO de Garage Sale by EM Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

Vivi Barguil, directora de la Fundación A la Rueda Rueda

“Creo en el poder de las redes y en que los equipos siempre llegan más lejos. En el Círculo encontré un espacio que superó mis expectativas desde el primer encuentro. Me uní con el propósito de expandir nuestra causa y sembrar en más mujeres y empresas el deseo de transformar vidas desde un propósito social”.

Vivi Barguil, directora de la Fundación A la Rueda Rueda
Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas

“Mi motivación para hacer parte del Círculo de Mujeres surge de una convicción: el liderazgo femenino no es solo una agenda de equidad, sino un habilitador directo de competitividad, innovación y transformación en el país (...) Estos espacios no solo permiten intercambiar experiencias, sino acelerar oportunidades, fortalecer capacidades de liderazgo y abrir camino para las nuevas generaciones”.

luz stella murgas Presidenta de Naturgás
Foto: CARAVANA Films

Carmenza Alarcón, CEO Advisor y speaker de Eleva Tu Liderazgo

“El liderazgo no se construye en soledad, pero muchas veces se vive así. El Círculo propone lo contrario: es un espacio en el que el crecimiento no compite con la autenticidad ni el éxito con el bienestar. Aquí se cuestiona el modelo tradicional y se redefine el liderazgo desde el equilibrio, la conciencia y el sentido”.

Economista y máster en marketing, con 25 años liderando equipos en más de 30 países, trabaja con líderes C-Level en procesos de posicionamiento y visibilidad estratégica. Abordará la marca ejecutiva como una herramienta para construir autoridad e influencia, sin perder autenticidad ni equilibrio personal y profesional.
Foto: Carmenza Alarcón

María Claudia Martínez, socia de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa

“En entornos de alta exigencia, integrar bienestar y propósito al liderazgo no es un lujo, sino una necesidad. El Círculo abre conversaciones que cuestionan modelos tradicionales y permiten liderar con mayor conciencia. Aquí entendemos que el desarrollo profesional no puede ir separado de lo personal, y que cuidarnos también es liderar mejor”.

María Claudia MartínezSocia de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa
Foto: CARAVANA Films

Carolina Astaiza, presidenta Junta Directiva Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) y VP People & Ops Platzi

“Es valioso tener un espacio para conversar con otras mujeres que están liderando, tomando decisiones y buscando crecer sin perderse en el camino. Me muevo cerca de conversaciones sobre talento, liderazgo, tecnología y transformación, lo que me ha confirmado que crecer profesionalmente no es solo cuestión de preparación o resultados, sino de tener red, referentes y conversaciones para pensar mejor y retar lo aprendido”.

Carolina Astaiza, presidenta Junta Directiva Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) y VP People & Ops Platzi
Carolina Astaiza, presidenta Junta Directiva Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) y VP People & Ops Platzi Foto: A.P.I.