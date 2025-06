“Los electores quieren un presidente que no polarice, pero que sea firme en sus ideas”: Víctor Muñoz

V.M.: El sector privado y la sociedad civil son muy importantes. Aquí aplica la máxima de que si no me meto con la política, la política se mete conmigo. Se trata de entender que la política nos corresponde a todos, es tener la posibilidad de hablar sobre cómo me informo bien, cómo no hago parte de las redes de desinformación, cómo entiendo las discusiones que se están dando alrededor de temas como las reformas laboral, pensional, a la salud; sobre los procesos electorales y cómo poder tomar una decisión informada en el momento de votar.