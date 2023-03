Mujeres que inspiran: Ellen Go, un canto al amor propio de las mujeres

Cuando llegó la pandemia el mundo se paralizó por completo. Y el de Ellen Gómez también. Hasta ese momento, su vida era la de una arquitecta y madre que saltaba de proyecto en proyecto urbanístico, hasta que la aparición del covid-19 la confinó en su casa como a millones de personas.

Pero, tantas horas muertas resultaban asfixiantes para una mujer activa e inquieta por naturaleza, por lo que decidió volcar su creatividad en un oficio que no le era desconocido del todo: la música.

En varias ocasiones, cuenta esta bogotana de 40 años, abriendo un espacio en medio de su profesión, había participado como corista en las canciones que su hermano —Jackson Gómez, músico profesional y productor— componía.

Ellen Go, cantante colombiana - Foto: Cortesía: Cayetana Comunicaciones

Entonces, aprovechando la pandemia, Ellen hizo lo propio en esos días de encierro prolongado, mientras tomaba clases de técnica vocal. Guitarra en mano, comenzó a componer sus propias letras.

Solo que sus canciones hablan “de la conclusión de vida a la que llegué”, que no es otra que el amor propio y la honestidad emocional que están llamadas a cultivar todas las mujeres, producto, confiesa, de distintas experiencias personales por las que ha atravesado.

Desde entonces, es Ellen Go, una artista que se propuso cantarle al empoderamiento emocional femenino. Un camino que comenzó con Contigo y Nada pa ti, temas en los que habla sin tapujos de las relaciones tóxicas y los apegos.

Y la trilogía la completó recientemente con una canción que promociona por estos días: Me voy, aunque duela. Se trata de una composición “en la que la mujer es consiente de que debe poner fin a una relación basada en la dependencia afectiva. Y que invita a reflexionar sobre ¿qué pasa cuando nos abandonamos a nosotras mismas? Sobre la importancia de entender que no podemos amar a alguien más, cuando primero no aprendemos a amarnos a nosotras mismas”.

Este sencillo fue compuesto en colaboración con Andrés Cabas, David Alejandro López y Jorge Holguín Pyngwi, quien a su vez se encargó de la producción musical y ha sido nominado en varias ocasiones al Latin Grammy.

El video del sencillo, que ya se encuentra disponible en el canal oficial de Ellen Go, fue rodado en La Guajira de la mano de la compañía audiovisual Dinamicalab Music, en la cabeza del director David Alejandro López. Y cuenta, en opinión de Ellen, “la historia de una mujer que toma una decisión y se mantiene firme, y aunque pueda doler mientras avanza en el camino de la transformación, se da licencia para soltar, dejas atrás el pasado y así encontrar la paz que tanto necesita”.

“Lo que busco es hablar de todo lo que pierdes cuando se rompe con una relación en donde el olvido se hace relevante, llegando al punto en el que nos olvidamos de nosotros mismos, dejamos a un lado los principios y no recordamos lo que verdaderamente valemos . Esta canción es una invitación a desprendernos. Porque, aunque duela, es momento de renacer y volver a comenzar “, comenta Ellen Go.

“Estamos llamadas a hacer una introspección. Preguntarnos qué es lo que hace que caigamos en ese tipo de relaciones que nos hacen daño. Qué es lo que no hemos sanado dentro de nosotras mismas que repetimos esos patrones en nuestras relaciones”, Ellen Go, cantante colombiana. - Foto: Cortesía: Cayetana Comunicaciones

Detrás de esta experiencia musical hay una iniciativa de empoderamiento femenino que también impulsa a través de su fundación Go to the Heart (Ve al corazón), un espacio con el que busca impactar la vida de las mujeres a través de talleres, en los que adquieran herramientas para desarrollar “modelos sostenibles de amor propio que les permitan vivir una vida plena basada en el amor, creando así familias felices y una sociedad que gire entorno al amor y el trabajo en equipo”, asegura la artista.

Para Ellen Go, la clave es la honestidad consigo mismas. “Estamos llamadas a hacer una introspección. Preguntarnos qué es lo que hace que caigamos en ese tipo de relaciones que nos hacen daño. Qué es lo que no hemos sanado dentro de nosotras mismas que repetimos esos patrones en nuestras relaciones”.

Lejos de creer en fechas comerciales, para Ellen Go, que es madre de dos hijos, el Día de la Mujer debería ser “a diario, por la verraquera con la que enfrentamos la vida. Hacemos mil tareas al día, criamos, educamos, trabajamos y tenemos una gran capacidad de administrar”.

Y sostiene que el verdadero reto es criar a las nuevas generaciones con una narrativa alejada del machismo y las relaciones tóxicas. “A mis hijos he tratado de inculcarles el valor que tienen para la sociedad las mujeres y sobre todo las mamás. Tengo un hijo de 8 años, que es súper detallista. Porque la idea es educarlos para que reconozcan y agradecen todo lo que reciben”. Por eso, su canto. Por eso, su voz en alto, para que sea escuchada. Para que aprendamos a amar.