Presencia, voz y coherencia: los activos invisibles que hoy definen el impacto de las mujeres líderes

En los espacios donde se toman decisiones estratégicas, el liderazgo no siempre se impone por jerarquía ni se valida solo con resultados. La presencia, la voz y la congruencia se han convertido en activos estratégicos, especialmente para las mujeres que ejercen —o aspiran a ejercer— roles de liderazgo.

Ese será uno de los bloques temáticos del bootcamp presencial Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres, una jornada intensiva de entrenamiento para mujeres profesionales, líderes, emprendedoras y tomadoras de decisión, que reunirá a expertas y referentes para abordar el liderazgo desde múltiples dimensiones. Entre ellas: cómo se proyecta el liderazgo hacia afuera, más allá de los resultados.

Las encargadas serán Rita Karanauskas, experta en comunicación verbal y no verbal, y Carmenza Alarcón, mentora internacional en liderazgo y presencia ejecutiva. Ellas pondrán sobre la mesa una realidad incómoda pero recurrente: muchas mujeres altamente competentes siguen siendo subestimadas, no por falta de talento, sino por brechas en percepción, visibilidad y autoridad proyectada.

Karanauskas, conocida como cazamentiras, quien en el bootcamp dictará el taller Primera impresión: el microsegundo que define nuestra vida, parte de la premisa de que no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Sin embargo, aclara que no se trata de simpatía ni de ‘caer bien’. “Esa primera evaluación ocurre en milésimas de segundo, en el cerebro más primitivo, que decide si confía o no en quien tiene enfrente”, explica. En ese instante, imagen, lenguaje corporal y voz comunican antes que cualquier argumento racional.

Desde su experiencia, uno de los errores más frecuentes en mujeres líderes es la incongruencia entre esos elementos. “Nuestra imagen, nuestro cuerpo y nuestra voz deben contar la misma historia”, afirma. De lo contrario, el mensaje pierde fuerza. “La coherencia entre lo que se ve, se escucha y se siente es la puerta de entrada para una comunicación asertiva y un liderazgo creíble”, insiste. Ese ‘microsegundo’ inicial, advierte, puede marcar el curso de una carrera profesional.

Presencia ejecutiva, una ventaja competitiva entrenable

Esa primera impresión conecta directamente con lo que Carmenza Alarcón denomina presencia ejecutiva. Para ella, la diferencia entre una líder competente y una líder con presencia no está en lo que sabe, sino en la seguridad y claridad que proyecta incluso antes de hablar. “Una líder con presencia marca el ritmo, genera credibilidad y es leída como referente desde el primer momento”, señala.

Alarcón dictará el taller Marca ejecutiva, un espacio en el cual subraya que la presencia no es un rasgo de personalidad, sino una competencia entrenable. “No se trata de imponerse, sino de proyectar seguridad, visión y control emocional en contextos complejos”, explica. En entornos de alta dirección, donde las decisiones se toman rápido y bajo presión, “la percepción pesa tanto como la competencia, y ahí la presencia se convierte en una ventaja competitiva real”.

La mentora ha identificado una paradoja recurrente: mujeres brillantes, con trayectorias impecables, que no logran ocupar espacios estratégicos porque su talento no siempre se traduce al lenguaje del poder organizacional. “Durante años se nos enseñó a ser impecables, no visibles”, afirma. “Muchas mujeres esperan que su trabajo hable por ellas, en sistemas en los que la visibilidad sigue siendo clave para estar en la conversación”, reitera Alarcón.

La agenda del bootcamp también incluye salud y longevidad femenina con el médico y referente latinoamericano en medicina funcional Carlos Jaramillo; poder personal con Sandra Suárez, presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero; propósito y legado con Carolina Angarita Barrientos, exdirectiva de Google y mentora de líderes; y relaciones e identidad con Esther Trujillo, directora de Presencia Internacional del Instituto Relacional de España.

La jornada será conducida por Julita Barreto, mentora del ecosistema emprendedor e inversionista en las primeras temporadas de Shark Tank Colombia, y por Laura Anzola, periodista y creadora del pódcast La Lupa, quienes guiarán las conversaciones y espacios de reflexión a lo largo del día. El bootcamp ‘Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres’, tendrá lugar el próximo 26 de febrero, en El Cubo de Colsubsidio, en Bogotá. La boletería está disponible en este link de Tuboleta.