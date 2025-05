Sobre el arte de conectar lo obvio y lo que la creatividad puede (aún) enseñarnos

La historia cuenta que Bernard Sadow, atrapado entre un dolor de espalda y un aeropuerto interminable, miró un carrito de carga y tuvo una epifanía: “¿Y si la maleta tenía ruedas?” No inventó la rueda. No inventó la maleta. Solo hizo la pregunta correcta.

Vivimos obsesionados con la disrupción, pero los grandes saltos nacen muchas veces del arte de la recombinación. Como diría John Kao, la creatividad no es un don, es una competencia. Como predicaba Sir Ken Robinson, no estamos educando para innovar, sino domesticando la curiosidad. Nos enseñarán a memorizar, pero no a mezclar. A repetir, pero no a conectar.