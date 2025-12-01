Delegación del Foro Económico Mundial destaca avances de Medellín en transformación digital

Una delegación de diez expertos invitados por el Foro Económico Mundial (WEF) visitó Medellín para explorar los avances de la ciudad en transformación digital y participar en Med360, un territorio inteligente para la gente, evento que reunió a más de 30 especialistas en innovación, tecnología y gobierno digital.

Durante dos días, el grupo ―proveniente de Brasil, Canadá, Estado Unidos, Alemania, Perú y México― recorrió diferentes sectores de la capital antioqueña para conocer iniciativas locales en innovación urbana, economía creativa y adopción de tecnologías emergentes al servicio de la ciudadanía.

“La delegación nos acompañó para recorrer la ciudad, hablar con la gente y analizar como podemos aprender mutuamente para impulsar alianzas que fortalezcan a Medellín”, afirmó Catalina Restrepo, directora del Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR Medellín).

La delegación la integraron la directora de inclusión digital del Foro Económico Mundial, Kelly Ommundsen; el director de datos del Gobierno de Canadá, Stephen Burt; el vicepresidente senior y gerente general de Visa Región Andina, Carlos Zavala; y la jefa de asuntos gubernamentales de Salesforce para México, Colombia y Centroamérica, Teresa Verthein.

Los delegados participaron en el evento 'Med360, un territorio inteligente para la gente' | Foto: Alcaldía de Medellín.

También participaron el director de política y estrategia global de HP, Markus Schwertel; la fundadora de Bright Cities, Raquel Cardamone; el vicepresidente y director global de asuntos gubernamentales de ServiceNow, Combiz Abdolrahimi; el líder de programa en inclusión digital del Foro Económico Mundial, Claude Dyer; la gerente de gobierno y asuntos regulatorios para la Región Andina de Visa, Cristina Müller; y el líder de ecosistemas y startups en GovTech Latam, Nicolás Salazar.

Durante la primera jornada, los visitantes participaron en las sesiones inaugurales de Med360 y realizaron un recorrido por el Pueblito Paisa y el Distrito Creativo del Perpetuo Socorro, donde conocieron iniciativas de economía creativa y procesos locales de innovación.

El segundo día estuvo dedicado al análisis del impacto de las tecnologías emergentes en la modernización del sector público, la relación estado-ciudadanía y la toma de decisiones informadas basadas en datos.