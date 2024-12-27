Un cierre con propósito

A medida que nos acercamos al final del año, siento que es el momento perfecto para reflexionar sobre los aprendizajes acumulados en este 2024 y proyectarnos hacia un 2025 que no solo sea exitoso en términos de resultados, sino también significativo para nuestras vidas y las de nuestros equipos. El cierre de un año no es solo un acto administrativo; es una oportunidad para fortalecer los cimientos de lo que queremos construir, tanto como empresas como personas.

En mi experiencia, he aprendido que el éxito no surge de manera espontánea. Requiere preparación, claridad de propósito y un compromiso constante con el bienestar de quienes trabajan a nuestro lado. Un cierre efectivo del año debe comenzar con un balance honesto, no solo de los números, sino también de los procesos, las relaciones y el impacto que hemos tenido. Preguntarnos cómo llegamos a este punto y qué nos ha faltado es esencial para identificar las áreas que necesitamos fortalecer. Reconocer los logros es igualmente importante; celebrar lo que hemos construido juntos refuerza el sentido de propósito y pertenencia.

La transformación digital en las empresas colombianas no solo representa una oportunidad de crecimiento económico, también un compromiso para mejorar la calidad de vida en el país. Foto: getty images

El 2025 está a la vuelta de la esquina, y aunque las metas y los planes estratégicos suelen ocupar el centro de nuestras conversaciones, quisiera destacar algo que considero crucial: la conexión con nuestros equipos. En un entorno empresarial cada vez más competitivo, no debemos olvidar que las personas son el eje de cualquier transformación. Invertir en su desarrollo, en escucharlas y en construir espacios donde puedan aportar lo mejor de sí mismas es tan relevante como cualquier plan financiero o de mercado.

Este año he sido testigo de cómo la empatía puede marcar la diferencia en el rendimiento y la creatividad de los equipos. Las empresas que entienden esto no solo retienen y atraen talento altamente calificado, sino que también construyen culturas organizacionales resilientes y capaces de adaptarse a los cambios constantes del mundo actual.

A medida que nos acercamos al final del año, siento que es el momento perfecto para reflexionar sobre los aprendizajes acumulados en este 2024 y proyectarnos hacia un 2025 que no solo sea exitoso en términos de resultados, sino también significativo para nuestras vidas y las de nuestros equipos. Foto: Getty Images

Planear el próximo año implica mucho más que trazar presupuestos y objetivos; se trata de crear una visión compartida que inspire y motive. En Inbiotech, hemos aprendido que involucrar a los equipos en este proceso es clave. Cuando las personas sienten que sus ideas cuentan y que sus esfuerzos tienen un impacto tangible, el compromiso y la creatividad se multiplican. Por eso, siempre promuevo una planificación participativa que permita a todos ser parte activa del futuro que estamos diseñando.

También creo que es fundamental mirar hacia afuera, al entorno que nos rodea, y preguntarnos cómo podemos contribuir más allá de nuestras propias metas. En un mundo que enfrenta desafíos ambientales, sociales y económicos sin precedentes, las empresas no pueden limitarse a cumplir metas; debemos ser agentes de cambio positivo. Integrar la sostenibilidad y la responsabilidad social en nuestras estrategias no solo es ético, sino que también fortalece nuestra conexión con los clientes y las comunidades que nos apoyan.

Planear el próximo año implica mucho más que trazar presupuestos y objetivos; se trata de crear una visión compartida que inspire y motive. Foto: Getty Images

El cierre del año y la planeación de uno nuevo son momentos para afianzar nuestra identidad como organización. En nuestro caso, como líderes en el desarrollo de soluciones naturales para la salud, sabemos que nuestra misión va más allá de ofrecer productos; queremos mejorar la calidad de vida de las personas. Tener claro este propósito nos permite tomar decisiones alineadas con lo que realmente valoramos, lo que a su vez fortalece nuestra reputación y nuestra relación con quienes confían en nosotros.

Quisiera invitar a las mujeres líderes —y también a los hombres— que leen esta columna a que hagan de este cierre de año un ejercicio de introspección y proyección, tanto personal como profesional. Recordemos que nuestro liderazgo tiene un impacto profundo en quienes nos rodean. Hagamos del 2025 un año para inspirar, para construir y para pensar y hacer en grande. Si logramos equilibrar el rigor y la ambición con el propósito, estoy segura de que podremos alcanzar nuestras metas mientras construimos organizaciones que dejen una huella positiva.

Por: Diana Díaz, gerente general de Inbiotech