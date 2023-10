1947: cuando los árabes rechazaron el tratado que hoy exigen que se implemente entre Israel y Palestina

Asimismo, esta región ha sido controlada por varios imperios y reinos, como el israelita, el romano y el otomano, que mantuvieron una relativa paz, hasta la caída de este último con el fin de la Primera Guerra Mundial. En ese momento, el Reino Unido tomó control de la región y la denominó como el Mandato Británico de Palestina . No obstante, con la llegada del nazismo, este territorio se convertiría en un espacio muy importante para los judíos que estaban huyendo de la guerra.

Un nuevo capítulo

Un rechazo que ha salido costoso

No obstante, con los problemas internos que este organismo presentó para establecer definitivamente un acuerdo de paz entre Israel y los Territorios Palestinos, a pesar de que el 2013 la nación palestina se encuentra bajo el status de Estado Observador No Miembro ante la ONU, en la práctica no ha podido surgir un territorio soberano plenamente, debido a la negativa de hace más de 7 décadas en establecer un estado árabe a la par que sus vecinos israelíes, además de las constantes guerras entre 1967 y 1973 libradas por naciones árabes que enterraron la creación de un país palestino con sus derrotas en el campo de batalla.