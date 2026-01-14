MUNDO

A la cárcel un hombre que filtró información de las operaciones del ejército de EE. UU. en Venezuela

El FBI también allanó el domicilio de una periodista del Washington Post en el marco de una investigación sobre filtraciones de información.

Redacción Mundo
14 de enero de 2026, 11:01 p. m.
Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU.
Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU. Foto: Getty Images

En las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dijo que un filtrador de información sobre Venezuela fue localizado y está en prisión.

“Se encontró a la persona que filtró datos y está en la cárcel. Puede haber más, los estamos rastreando. Probablemente pasará mucho tiempo preso”.

Al parecer se trata de Aurelio Perez-Lugones, que sirvió en la Marina estadounidense de 1982 a 2002 antes de trabajar como contratista del Pentágono desde ese año, fue detenido la semana pasada en Maryland, según documentos judiciales, que no mencionan intercambios con periodistas.

Perez-Lugones, quien tenía una autorización de seguridad de máximo nivel, está acusado de haber consultado sin autorización desde octubre de 2025 información clasificada y de haberla sacado de su lugar de trabajo.

Estados Unidos hizo pasar avión militar como civil para ataques a las narcolanchas, según el New York Times: “Crimen de guerra”

Durante un registro el 8 de enero, los investigadores encontraron dentro de su vehículo uno de esos documentos en una caja en la que transportaba su almuerzo, así como en el sótano de su casa.

Una audiencia sobre su mantenimiento en detención está prevista para el jueves, 15 de enero en Baltimore.

En ese contexto, el FBI allanó el domicilio de una periodista del Washington Post en el marco de una investigación sobre filtraciones de información relacionadas con la seguridad nacional, una medida que el periódico describió como “altamente inusual y agresiva”.

Durante el actual gobierno del presidente Donald Trump, el Pentágono ha impuesto nuevas políticas restrictivas para los medios de comunicación.

La fiscal general Pam Bondi dijo el miércoles en X que “el Departamento de Justicia y el FBI ejecutaron una orden de registro en el domicilio de una periodista del Washington Post que obtenía y publicaba información clasificada y filtrada ilegalmente por un contratista del Pentágono”.

La filtración contenía material militar sensible Foto: Heather Diehl / Fotógrafo de plantilla / Getty Images- Michael Sugrue / Getty Images

“Quien filtró está actualmente preso”, subrayó Bondi, en referencia a un hombre detenido hace unos días, acusado de retención ilegal de documentos relacionados con la seguridad nacional.

El director del FBI, Kash Patel, dijo en X que el registro apuntaba a una periodista del Washington Post “que presuntamente obtenía y divulgaba información militar clasificada y sensible” y declinó hacer cualquier otro comentario sobre “una investigación en curso”.

El Washington Post había informado previamente del allanamiento el miércoles por la mañana.

El diario identificó a la reportera como Hannah Natanson y señaló que agentes federales incautaron un computador portátil de trabajo y otra personal, un teléfono y un reloj de su domicilio en Virginia, en las afueras de Washington.

