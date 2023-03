¿Abuela a los 22 años? Influencer causa polémica con un video que se volvió viral; luego confesó la verdad

Un video se ha vuelto viral en la red social TikTok, en el que una influencer venezolana llamada Karen Canelón publica su historia asegurando que es madre de una niña de 11 años y que su madre también la tuvo a ella a la misma edad.

En las imágenes se puede ver a las tres mujeres jóvenes y en un texto sobre cada una de ellas está la edad que tienen; también se puede apreciar a un bebé de 2 meses de nacido, que sería su otro hijo; sin embargo, el video causó polémica, porque fue confuso por la forma de explicar la descendencia familiar entre las mujeres y el bebé que aparece en la publicación.

La influencer venezolana aseguró que fue madre a los 11 años y su mamá la tuvo a ella a la misma edad - Foto: TikTok/@heykeren8

El video ha generado confusión y también críticas a la madre por haber dado a luz siendo tan joven, algo que ella misma ha rechazado. “No puedo creer cómo la gente sigue tirando ‘hate’ de que me haya embarazado a los 10 años y haya tenido a mi hija a los 11 años” dice la influencer.

La venezolana aseguró que no es normal ver una mamá tan joven siendo abuela, pero que “con el paso del tiempo uno lo acepta, vivo bien, tengo mi carrito, tengo mi casa, tengo a mis 3 hijos”, aseguró la joven mamá.

Karen aseguró que su hija mayor, que tiene 11 años, vive con su madre, pero que de vez en cuando la ve, responde por ella económicamente y “estamos felices”, dijo, pidiéndole a las personas que le han dejado comentarios criticándome “dejen de clavarse con ese tema, por favor”.

En el video, que se ha vuelto viral en las redes sociales, la influencer asegura que la critican porque tuvo a su hija a los 11 años, pero... “mi mamá también me tuvo a los 11″. Mientras tanto, las tres bailan una canción frente a la cámara. ‘’Ya dejen de criticarnos por ser madres tan jóvenes y sígannos en nuestro IG’', dice el título del vídeo.

En otra publicación, incluso, la mujer de 22 años aclara que ella no es abuela, sino que es su madre la que tiene varios nietos teniendo 33 años. Las críticas, según Karen, han generado decenas de mensajes de odio contra ella, su familia e incluso contra su esposo: “esto ya se está saliendo de control”.

“Sé que es un poco confuso del video que subí, pero se están equivocando, no es cierto lo que están diciendo”, dijo Canelón. Su pareja, al ver que las cosas “se estaban saliendo de control”, decidió también salir en un video aclaratorio en el que “exige” respeto a él y su familia.

Cabe mencionar que el esposo de Karen, quien aparece en la red social bajo el nombre de Baruch de la Fuente, aseguró en el video aclaratorio que le molesta mucho que “estén diciendo que violador y cosas de ese tipo”, por haber tenido un hijo a tan temprana edad.

“Si los cálculos no me fallan, la hija mayor ya está en edad de tener su primer hijo”, “¿mamá a los 11?”, “y la de 11 ya está por embarazar”, “yo siento que no hay edad para tener un hijo, si es importante que cuando lo tengas, tengas lo necesario y madurez”, “¿en serio la abuela tiene 33?, muy joven” y “tener un hijo a los 11 no es un orgullo” son algunos comentarios de los seguidores y quienes han visto el video.

“Mamás jóvenes, pero responsables”, es otro de los comentarios por parte de la influencer, quien se ha caracterizado por mostrar el día a día en familia junto a sus hijos y su esposo. Karen publica videos con su mamá, quien tiene 33 años, en los que constantemente son confundidas y muchos piensan que son hermanas y no madre e hija.